Umrl Boštjan Beltram - Berto, kitarist skupine Elvis Jackson

Umrl je Boštjan Beltram - Berto, kitarist in eden od ustanovnih članov skupine Elvis Jackson. Z zasedbo, ki je nastala konec leta 1997, je soustvarjal njen prepoznavni zvok, v katerem so se prepletali punk, ska, reggae, hardcore in metal. Novico so člani skupine sporočili na družbenem omrežju facebook.

»Z veliko žalostjo in neizmermo bolečino v srcu sporočamo, da se je po boju s težko boleznijo danes zjutraj od nas za vedno poslovil naš ustanovni član, kitarist in pevec Boštjan Beltram - Berto. Skupaj smo preživeli najlepši del življenja, nepozabne trenutke, nešteto neprespanih noči, skupaj verjeli v to, kar smo počeli, in vztrajali v dobrem in slabem ob vzponih in padcih ter se na koncu vedno postavili nazaj na noge. Žal je bila bolezen tokrat močnejša od vseh nas.« Tako so se med drugim na FB profilu od Boštjana Beltrama-Berta poslovili člani skupine Elvis Jackson.

Beltram je bil del prvotne četverice, ki so jo ob njem sestavljali pevec David Kovšca - Buda, basist Erik Makuc - Slavc in bobnar Sašo Kotnik - Rado. Skupina se je po navedbah uradnega portala Culture of Slovenia prvič zbrala le dva dni pred prvim nastopom, nato pa se je v naslednjih letih uveljavila kot ena izrazitejših slovenskih koncertnih zasedb.

Skupina Elvis Jackson deluje že skoraj tri desetletja. FOTO: Uroš Hočevar

Elvis Jackson so sloves gradili predvsem z energičnimi nastopi in številnimi turnejami po Evropi. Nastopali so ob skupinah, kot so Faith No More, The Offspring, NOFX, Asian Dub Foundation in Sepultura. Beltram je za Delo ob dvajsetletnici skupine leta 2018 pripovedoval tudi o dolgih evropskih turnejah; najdaljša je trajala 42 dni, v tem času pa so odigrali 36 koncertov.

V več kot dveh desetletjih je bil Berto skupaj z Budo in Slavcem del jedra zasedbe. Njegova kitara je spremljala skupino od prvih nastopov konec devetdesetih let prek albumov in obsežnih turnej do koncertov pred domačim občinstvom. Še junija lani je bil naveden v koncertni postavi Elvis Jackson kot njihov kitarist.

Elvis Jackson so se v slovenski glasbeni prostor zapisali z izrazito žanrsko neobremenjenostjo, predvsem pa s koncerti, pri katerih je bila neposrednost stika z občinstvom pomemben del njihove identitete. Beltram - Berto je bil pri tem skoraj tri desetletja eden izmed ključnih členov skupine.