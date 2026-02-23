Umrl je Andrej Medved, eden osrednjih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, znan kot vsestranski teoretik, pesnik, prevajalec, esejist in urednik.

Znan je bil po dolgoletnem umetniškem vodenju Obalnih galerij Piran, odličnih mednarodnih zvezah, s pomočjo katerih je v Obalne galerije pritegnil pomembne umetnike in galeriste ter to ustanovo postavil na mednarodno umetnostno mrežo. Bil je mislec, angažiran na mnogih področjih.

FOTO: Igor Modic/Delo

Kot kustos se je mdr. izrazito uveljavil v kontekstu povratka k slikarstvu in kiparstvu v času t. i. nove podobe v 80. letih minulega stoletja in prehodu v postmodernizem, o katerem je bilo tedaj veliko govora. Leta 1986 je bil tudi selektor jugoslovanskega paviljona na beneškem Bienalu.

Rodil se je v Ljubljani leta 1947, na začetku letošnjega februarja je dopolnil 79 let. Leta 1975 je diplomiral iz filozofije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 1977 je bil kustos Obalnih galerij v Piranu, zatem umetniški vodja.

Bil je v uredništvu študentske Tribune, Problemov in revije društva slovenskih pisateljev Le Livre Slovène, kasneje tudi glavni in odgovorni urednik časopisa za sodobno likovno umetnost Artes.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Uveljavil se je tudi s simbolno in senzualno liriko, prevajalskim delom ter filozofsko, literarno in umetniško esejistiko ter publicistiko.

Leta 2014 je prejel Valvasorjevo nagrado, leta 2024 pa nagrado za življenjsko delo Društva slovenskih likovnih kritikov. Na literarnem področju je za izjemno številne pesniške zbirke, ki jih je objavil, prejel nagrado Prešernovega sklada, Čašo nesmrtnosti, Jenkovo in Veronikino nagrado.