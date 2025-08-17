Umrl je legendarni televizijski voditelj Pippo Baudo

V soboto zvečer je umrl legendarni italijanski televizijski voditelj Pippo Baudo, poroča Rai News. Star je bil 89 let. V svoji dolgoletni karieri – trajala je približno 60 let – je ustvarjal uspešne oddaje, odkrival talente in vodil nekatere najbolj priljubljene ne nepozabne oddaje v državi.

Pippo Baudo se je kot Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo rodil v Catanii, vodil je med drugim oddaje, kot so bile Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Varietà, Luna Park in Novecento. Kar trinajstkrat je vodil sloviti glasbeni festival San Remo.

Po kratkem enoletnem prestopu k Berlusconijevemu Mediasetu med letoma 1987 in 1988 je Pippo Baudo sicer celotno kariero preživel pri televiziji Rai. Na televizijskih ekranih se je nazadnje pojavil septembra leta 2023, in sicer v video povezavi v oddaji Domenica In, ki jo je vodila Mara Venier.

Poslanec Evropskega parlamenta David Casa se je Baudu poklonil z besedami, da je bil voditelj »simbol elegance, resnosti in strasti do umetnosti«. Casa je ob smrti televizijske legende zapisal, da so mnogi odraščali z njim in po njegovi zaslugi odkrivali pevce, igralce in umetnike, ki so bili v središču pozornosti na San Remu.

Pogreb bo v sredo, 20. avgusta, v njegovem domačem kraju Militello. Še pred tem se mu bodo na televiziji Rai poklonili z več posebnimi oddajami.

Pippo Baudo je obiskal Portorož leta 2004. FOTO: Arhiv Avditorija

Leta 2004 je Baudo obiskal avditorij Portorož.

Sožalje ob njegovi smrti so že izrekle številne znane osebnosti, tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. Pevec Al Bano je o slovitem televizijcu dejal, da mu je bil kot starejši brat, ob katerem je začel svojo kariero. Igralec in režiser Alessandro Gassmann pa se je Bauda spomnil z besedami: »S Pippom Baudom je umrl zadnji voditelj obdobja, v katerem sta obstajali eleganca in kultura. Mislim, da se ga bomo spominjali kot poštenega in humanega človeka.«