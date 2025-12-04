Umrl je Marko A. Kovačič

Z Župančičevo nagrado nagrajeni interdisciplinarni umetnik Marko A. Kovačič (1956) je zapustil bogat, 40-letni opus. Velja za začetnika novovalovskega performansa in pronicljivega kronista družbenih pojavov.

»Specifike njegove prakse so povezovanje medijev, domišljena naracija ter menjavanje vlog in osebnih identitet. V osemdesetih letih je kot protagonist ljubljanske alternativne scene uprizoril antologijski novovalovski performans Casus Belli. Z značilno ironijo se je loteval političnih tem in družbenih sprememb ter v svoja dela vnašal veliko mero humorja in absurda,« so zapisali v novici o njegovi smrti 2. decembra.

»Ves čas je premišljeval razmerje med umetnostjo in znanostjo, preteklostjo in prihodnostjo, osebnim in kolektivnim spominom. V devetdesetih letih je zasnoval znanstvenofantastično Civilizacijo Plastosov, bitij iz prihodnosti, ter ustvaril fantastične futuristične ambiente in videe, v katerih dominira karakter rekvizitov in scene (mehanične figure, kukala, TV-objekti, maketa mesta Katastropolis, hrupofon).«

Leta 2022 in 2023 je Slovenska kinoteka gostila retrospektivo njegovega bogatega filmskega in video opusa od zgodnjih analognih posnetkov do poznejših digitalnih formatov.