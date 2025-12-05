Umrl je »najpomembnejši arhitekt naše dobe«

V 97. letu je umrl kanadsko-ameriški arhitekt Frank Gehry, ki ga je Vanity Fair označil za »najpomembnejšega arhitekta naše dobe«, poroča BBC.

Zaslovel je s svojim eksperimentalnim in avantgardnim pristopom k arhitekturi, med njegove najbolj prepoznavne zgradbe pa sodi Guggenheim muzej v Bilbau. Stavba, prekrita z titanom mu je leta 1997 prinesla svetovno slavo.

Koncertna dvorana Walta Disneyja v središču Los Angelesa. FOTO: Mario Tama/Afp

Med njegova najbolj znana dela sodijo še Koncertna dvorana Walta Disneyja v središču Los Angelesa, Fundacija Louis Vuitton v Parizu, Center MIT Ray in Maria Stata v Cambridgeu v ameriški zveznii državi Massachusetts, Center za molekularne študije Vontz v kampusu Univerze v Cincinnatiju, Muzej pop kulture v Seattlu in ne nazadnje njegova lastna rezidenca v Kaliforniji.

Sloviti arhitekt Frank Gehry je zasnoval stolp futuristične oblike v francoskem mestu Arles. FOTO: Adrian Deweerdt

Rodil se je kot Frank Owen Goldberg 28. februarja leta 1929 v kanadskem Torontu. Njegova uporaba valovitega jekla, verižnih ograj, neobarvanega vezanega lesa in drugih neobičajnih materialov je deloma navdihnila dedova trgovini s strojno opremo.

Valovita zunanjost muzeja vsak trenutek spreminja svoj videz in vanj lovi odseve oblakov, sonca in reke. FOTO: Shutterstock

Leta 1989 je prejel Pritzkerjevo arhitekturno nagrado, in sicer z utemeljitvijo, da je »vedno odprt za eksperimentiranje, ima pa tudi zanesljivost in zrelost, ki se upira, tako kot Picasso, ki ga vežejo bodisi kritično sprejemanje bodisi njegovi uspehi. Njegove stavbe so v sosednjih kolažih prostorov in materialov, ki uporabnikom omogoči, da hkrati razkrijejo gledališče in kulise,« navaja Wikipedija.