Umrl je oče Asterixa

Press Release Obelix in Asterix sta še posebej priljubljena v Evropi. FOTO: Dokumentacija Dela

AFP Albert Uderzo (L) in René Goscinny sta bila popoln ustvarjalni tandem. FOTO: AFP

Stripi in kasneje tudi risanke o Asterixu in Obelixu so, še posebej v Evropi, dosegle kultni status. Prva zgodba o bojevnikih iz majhne galske vasice v času Rimskega imperija je izšla leta 1959 v francoski reviji Pllote. Avtor teksta je bil, ki je umrl leta 1977, pod ilustracije pa se je podpisal. Zadnji je po Goscinnyjevi smrti prevzel tudi pisanje zgodb. Uderzo se je od risanja upokojil šele leta 2011.Dve leti po izidu prve zgodbe je izšel prvi samostojni strip, do danes pa je bilo prodanih več kot 380 milijonov izvodov, ki so bili prevedeni v več kot sto jezikov. Na obrobju Pariza se je leta 1989 odprl tudi zabaviščni park na temo Asterixa, ki ga je doslej obiskalo več kot 50 milijonov ljudi.Strip je prešel tudi na velika platna v obliki risank in klasičnih filmskih produkcij. Med najbolj zanimivimi je film Asterix in Obelix proti Cesarju iz leta 1999, v katerem sta nastopila velezvezdnikain. Lani je Asterix praznoval svojo 60. obletnico, neodvisna ameriška založba Papercutz je ob tej priložnosti najavila namero, da bo Asterixa predstavila tudi občinstvu na novi celini.»Albert Uderzo je umrl med spanjem na svojem domu v Neuillyju, potem ko je doživel infarkt, ki ni bil povezan s koronavirusom. V zadnjih tednih je bil zelo utrujen,« je povedal njegov zet. Star je bil 92 let.