Umrl je Rudi Stopar

V 87. letu starosti je umrl uveljavljen kipar, slikar in pesnik Rudi Stopar. Bil je častni občan občine Sevnica, saj je prispeval k razvoju kulturne krajine občine in je zaslužen za izjemen prispevek njene prepoznavnosti.

Ustvarjal je že od otroških let. Svoj likovni in pesniški talent je združeval pri ustvarjanju haikujev in njihovih ilustracij. Bil je aktiven v literarnem prostoru, Sevničani pa se lahko pohvalijo z več kot tisoč skulpturami, ki so postavljene v številnih krajih, več kot stotimi samostojnimi razstavami in več kot desetimi pesniškimi zbirkami.

Na gradu Sevnica je ustvaril dom umetnosti – zbirko Ogled, kjer je z izjemnim občutkom gostil umetnike z vsega sveta, poroča portal ePosavje.

Socialna omrežja so preplavili zapisi žalujočih prebivalcev Sevnice in ljubiteljev umetnosti. Spominjajo se Rudijevega izjemnega talenta ter njegovega dobrega srca in topline.

Rodil se je 30. maja 1939 v Boštanju pri Sevnici. Končal je strojno tehniško šolo, kar je vplivalo na njegovo nadaljnje ustvarjanje, predvsem v kiparstvu. Skulpture je najraje ustvarjal iz tanjše pločevine, rad pa je upodabljal predvsem like iz pripovedk, bajk in legend. Umrl je konec tedna v brežiški bolnišnici, poročajo Slovenske novice.