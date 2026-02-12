Umrl je Vladimir Frantar

Izteklo se je življenje Vladimirja Frantarja, je objavil Slovenski glasbenoinformacijski center Sigic. Javnosti je bil znan predvsem kot poznavalec glasbe, v prvi vrsti opere, ki je bila njegova največja strast. Star je bil 79 let.

Po študiju slovenskega in francoskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani je poklicno pot začel v dramski redakciji Televizije Slovenija, kjer je kot dramaturg in pozneje pomočnik urednika filmske redakcije sodeloval pri nastanku številnih televizijskih filmov in nadaljevank. Pripravil je več scenarijev po delih slovenskih literarnih avtorjev, med njimi Bena Zupančiča, Juša Kozaka, Miška Kranjca in Prežihovega Voranca.

Njegova največja strast je bila opera. Bil je reden obiskovalec opernih hiš in festivalov po svetu, med drugim v Salzburgu, Bayreuthu, Veroni, Glyndebournu, Aix-en-Provenceu in na številnih drugih prizoriščih v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Avstraliji ter Aziji. O opernih predstavah je desetletja pisal za Delo in druge medije, od leta 1993 je bil tudi stalni dopisnik ugledne britanske revije Opera.

Zmes skoraj vseh zvrsti umetnosti

»Dobra opera je zmes skoraj vseh zvrsti umetnosti, od glasbe, literature in gledališča do slikarstva in kiparstva. V ljubljanski operni hiši sem predvsem na dijaškem stojišču gledal nekatere predstave po desetkrat ali dvajsetkrat v vseh različnih zasedbah. Peli so v lepih slovenskih prevodih,« se je, denimo, leta 2020 spominjal v intervjuju za Delo.

Seveda je intervjuje ustvarjal tudi sam. Pripravil je tudi enega prvih, morda celo prvi intervju z Marjano Lipovšek, ko je začela nastopati v Dunajski državni operi. Pogovor je potekal v kantini opere, intervju pa je bil objavljen 28. julija 1979 v Sobotni prilogi Dela.

Sodeloval je v žirijah za TV-filme, nadaljevanke in glasbene oddaje na festivalih v tujini: Prix Italia, Prix Europa, Ženeva, Praga, Sofija ...

Poleg opere je sistematično spremljal tudi slovensko zabavno glasbo in festival Slovenska popevka. Leta 2012 je pri Celjski Mohorjevi družbi izdal knjigo Enkrat še zapoj, ob 50-letnici festivala, ki predstavlja pomemben dokument zgodovine slovenske popevke.

»Vladimir Frantar je zbral in v številne preglednice razvrstil ogromno gradiva, tako da bo vsakdo poiskal in našel kaj zase. Njegov sklep je optimističen – prepričan je, da prihajajo nova zlata leta Slovenske popevke,« je ob izidu te knjige objavilo Delo.