Umrl založnik, distributer in knjižni agent Marjan Geohelli

V 61. letu starosti je v soboto umrl Marjan Geohelli, avdiovizualni založnik, filmski distributer in prvi knjižni agent v Sloveniji, so sporočili iz kroga družine. Geohelli je bil tudi kulturni delavec, publicist, civilnodružbeni aktivist in knjižničar.

Rodil se je leta 1963. Na ljubljanski filozofski fakulteti je študiral primerjalno književnosti in filozofijo, kasneje bibliotekarstvo. Zaposlil se je v Matični knjižnici Logatec, danes Knjižnici Logatec, in leta 1988 postal vodja knjižnice in Narodnega doma. Vodil jo je do leta 1993.

V letih vodenja knjižnice je bil tajnik Zveze kulturnih organizacij Logatec in aktiven na področju ljubiteljskih dejavnosti. Knjižnico je oblikoval kot odprt družabni prostor in tam organiziral številne literarne večere in druge prireditve. Od aretacije Janeza Janše, Ivana Borštnerja in Davida Tasića, ko se je začel proces proti četverici, se je osebno angažiral in dal na razpolago Matično knjižnico Logatec. V knjižnici je nastal logaški Pododbor za varstvo človekovih pravic, ustanovile so se prve podružnice strank kasnejšega logaškega Demosa, ki ga je v sklepni fazi tudi vodil.

Leta 1993 se je zaposlil pri Mladina filmu, imel nekaj časa svoje filmsko distribucijsko podjetje, nato pa med letoma 1994 in 1999 deloval kot direktor marketinga in izvršni direktor kinodistribucijske hiše Karantanija film. Med letoma 1999 in 2001 je bil direktor marketinga v kinodistribuciji Fun film. Leta 2001 je soustanovil podjetje GO Partner, knjižno in videodistribucijo ter založbo.

V zlatih časih domačega videa je delal v največji videodistribuciji v Sloveniji in sodeloval pri velikem delu avdiovizualnih zbirk slovenskih splošnih, v manjši meri pa tudi šolskih in drugih knjižnic. Leta 1991 je oživil Kino Logatec, kasneje je krajši čas v sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja ohranjal pri življenju vrhniški kino. V tem obdobju je skupaj z vrhniškimi kinoentuziasti odigral pomembno vlogo pri nastanku Art kino mreže Slovenije, ki danes združuje 27 mestnih kinematografov, piše na spletni strani Obrazi slovenskih pokrajin.

Dolga leta je bil tudi literarni agent slovenske pisateljice Dese Muck.