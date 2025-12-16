Umrla je Maja Žvanut

V 78. letu je umrla vplivna slovenska zgodovinarka in umetnostna zgodovinarka Maja Žvanut, ki je svoj pečat pustila zlasti z delom v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani.

Študirala je na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je leta 1993 doktorirala. Leta 1983 se je zaposlila v Narodnem muzeju, od leta 1996 je delovala kot muzejska svetnica, med letoma 1989 in 1997 pa je vodila oddelek za zgodovino in uporabno umetnost. Leta 1996 je bila na Univerzi v Mariboru izvoljena za docentko.

Žvanutova se je ukvarjala s slovensko zgodovino med srednjim vekom in 18. stoletjem ter z varstvom kulturne dediščine.

V Narodnem muzeju je pripravila več odmevnih razstav, med njimi Slovenci v 16. stoletju, Gotika v Sloveniji in Svet predmetov. Objavila je tudi več knjig, med njimi Knjige iz 16. stoletja v Knjižnici Narodnega muzeja, Zbirka pečatnikov v Narodnem muzeju v Ljubljani, Ljubljanski župan Jurij Vertaš pl. Scharffenegk in njegovi ter Od viteza do gospoda.

Leta 1987 je za ustvarjanje na kulturnem področju prejela Župančičevo nagrado, leta 2004 pa Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo.