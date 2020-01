Upravni odbor Prešernovega sklada bo razglasil letošnje Prešernove nagrajence

V ljubljanski Operi je vse nared za razglasitev ene najtežje pričakovanih vsakoletnih novic na kulturnem koledarju. Upravni odbor Prešernovega sklada, ki ga od lanskega oktobra vodi Ira Ratej , bo objavil letošnji seznam Prešernovih nagrajencev, dobitnikov tradicionalno najvišjih slovenskih nagrad za dosežke na področju umetnosti in kulture.Nagrade ohranjajo tradicionalen okvir. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico, nagrado Prešernovega sklada pa prejmejo ustvarjalci za umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo in prav tako pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice.Kot vselej bodo nagrade tudi letos podelili na slavnostnem večeru v Cankarjevem domu pred kulturnim praznikom, ki je posvečen