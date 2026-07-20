  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Negotovost med kulturniki: sredi projektov ostali brez denarja

    Ministrstvo za kulturo je ustavilo dodelitev delovnih štipendij samozaposlenim v kulturi. Pozitivno ocenjenih vlog je po neuradnih podatkih okoli 90.
    Kot je v obrazložitvi ustavitve razpisa dejala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, je bila odločitev sprejeta »zaradi spremenjene finančne situacije« ministrstva. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Kot je v obrazložitvi ustavitve razpisa dejala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, je bila odločitev sprejeta »zaradi spremenjene finančne situacije« ministrstva. FOTO: Jože Suhadolnik
    Pia Prezelj
    20. 7. 2026 | 11:51
    20. 7. 2026 | 12:14
    4:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Ministrstvo za kulturo je »zaradi spremenjene finančne situacije« tik pred izdajo odločb zaustavilo postopek dodelitve delovnih štipendij ustvarjalkam in ustvarjalcem s statusom samozaposlenega v kulturi. Ti opozarjajo, da jih slednje potiska v še večjo negotovost in prekarnost. Kot smo poročali, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da so po natančnem pregledu finančnega stanja ugotovili, »da nam zaradi povečane porabe predhodnega vodstva ministrstva za kulturo po vseh sedanjih podatkih manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Največji primanjkljaj smo ugotovili na postavki za samozaposlene v kulturi, in sicer 3,9 milijona evrov do konca leta.« Ministrstvo je od skupno 282 milijonov evrov letošnjega veljavnega ...

    Sorodni članki

    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Vida Skerk: Režiser ni vodja kulta – in nikakor ni Bog

    Pogosto se zdi, da so učinkovitost, profitabilnost in izpolnjevanje korporativnih ciljev pomembnejši od ljudi, pravi režiserka in scenaristka Vida Skerk.
    Pia Prezelj 20. 7. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kako je ljubilo osmansko cesarstvo

    Antologija osmanske lirike Čas divjega tulipana je prelomno in izredno dragoceno delo, ki zapolnjuje vrzel v slovenskem in evropskem prostoru.
    Pia Prezelj 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Kulturno ministrstvo

    Kulturnikom naročili, naj ne pošiljajo zahtevkov za denar: je to past?

    Ministrstvo za kulturo je izvajalce pozvalo k neizdajanju zahtevkov za izplačilo sredstev – gre za manever, ki služi razvezi pogodb, opozarja CNVOS.
    Pia Prezelj 8. 7. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    V hotelskem bazenu utonila štiriletna deklica

    Po dveh tovrstnih nesrečah v enem tednu zahtevajo strožji nadzor nad bazeni.
    19. 7. 2026 | 17:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladkarije brez sladkorja: Ne le driska, ampak tudi vpliv na mikrobiom

    Sladkorni alkoholi v črevesje privlačijo vodo, hkrati pa jih razgrajujejo črevesne bakterije, kar lahko povzroči napenjanje, vetrove, krče in vodeno drisko.
    18. 7. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Dončićev najljubši igralec obuja spomine: Odkar ni Luka, boli

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v teh dneh gost turnirja The Open v golfu, kjer se je srečal tudi s Scottiejem Schefllerjem.
    19. 7. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kulturarazpisštipendijeministrstvo za kulturoumetnostsamozaposleni v kulturisamozaposleni

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (20. 7.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 20. 7. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Film Odiseja

    Grki kritizirajo Nolana: v filmu Odiseja ni niti enega grškega igralca

    Najnovejši film režiserja Christopherja Nolana navdušuje gledalce in kritike po vsem svetu, vznejevoljila pa je ljudi v Odisejevi domovini, Grke.
    Agata Rakovec Kurent 20. 7. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Angleški zvezdnik ostro nad šov med polčasom: Najboljši del je bil konec

    Čeprav Wayne Rooney priznava, da ima posamezne izvajalce rad, pa je dejal, da je bil šov med polčasom finalne tekme SP zelo slab.
    20. 7. 2026 | 12:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Odpoklic senzorične knjige za najmlajše

    Uvoznik kupce opozarja, naj izdelka ne uporabljajo in naj izpolnijo obrazec, naveden na spletni strani zdravstvenega inšpektorata zaradi vračila kupnine.
    20. 7. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Negotovost med kulturniki: sredi projektov ostali brez denarja

    Ministrstvo za kulturo je ustavilo dodelitev delovnih štipendij samozaposlenim v kulturi. Pozitivno ocenjenih vlog je po neuradnih podatkih okoli 90.
    Pia Prezelj 20. 7. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Angleški zvezdnik ostro nad šov med polčasom: Najboljši del je bil konec

    Čeprav Wayne Rooney priznava, da ima posamezne izvajalce rad, pa je dejal, da je bil šov med polčasom finalne tekme SP zelo slab.
    20. 7. 2026 | 12:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Odpoklic senzorične knjige za najmlajše

    Uvoznik kupce opozarja, naj izdelka ne uporabljajo in naj izpolnijo obrazec, naveden na spletni strani zdravstvenega inšpektorata zaradi vračila kupnine.
    20. 7. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Negotovost med kulturniki: sredi projektov ostali brez denarja

    Ministrstvo za kulturo je ustavilo dodelitev delovnih štipendij samozaposlenim v kulturi. Pozitivno ocenjenih vlog je po neuradnih podatkih okoli 90.
    Pia Prezelj 20. 7. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo