Negotovost med kulturniki: sredi projektov ostali brez denarja

Ministrstvo za kulturo je »zaradi spremenjene finančne situacije« tik pred izdajo odločb zaustavilo postopek dodelitve delovnih štipendij ustvarjalkam in ustvarjalcem s statusom samozaposlenega v kulturi. Ti opozarjajo, da jih slednje potiska v še večjo negotovost in prekarnost. Kot smo poročali, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da so po natančnem pregledu finančnega stanja ugotovili, »da nam zaradi povečane porabe predhodnega vodstva ministrstva za kulturo po vseh sedanjih podatkih manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Največji primanjkljaj smo ugotovili na postavki za samozaposlene v kulturi, in sicer 3,9 milijona evrov do konca leta.« Ministrstvo je od skupno 282 milijonov evrov letošnjega veljavnega ...