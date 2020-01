Uvodna spektakla, nato množica prireditev

Preberite še

Projekt Evropske prestolnice ­kulture (EPK) je sicer izgubil nekaj privlačnosti, tudi megalomanskih naložb ne bo več, kljub temu pa so mesta, ki se ponašajo s tem nazivom, zaradi koncentracije dogodkov še vedno zanimiva. Letos sta to Reka in Galway. Hrvati bodo uvodno slovesnost pripravili 1. februarja, Irci pa teden dni kasneje.Na Reki, kjer so EPK namenili okoli 50 milijonov evrov, so se velikopotezno lotili tudi infrastrukturnih projektov. Na območju nekdanje tovarne Rikard Benčić obnavljajo tri zgradbe (nekatere vsebine bodo zaživele že letos, druge prihodnje leto): Mestni muzej, Mestno knjižnico ter Otroško hišo, namenjeno otroški ustvarjalnosti, kar je prvi tovrstni center na Hrvaškem. Obnovili bodo tudi nekdanjo Titovo ladjo Galeb, ki bo imela muzejsko funkcijo in bo svojevrstna atrakcija, kot muzej oziroma galerija bo letos funkcionirala tudi ogromna industrijska hala nekdanjega podjetja Exportdrvo.Zaradi bližine bo Reka nedvomno zanimiva tudi za Slovence, spektakelsko bo že odprtje. Dogodki bodo potekali na tridesetih lokacijah, osrednja pozornost bo namenjena glasbenemu oziroma multimedijskemu projektu Opera industriale. Na veliki sceni na De Francheskijevem pomolu v luki bo nastopilo več kot sto izvajalcev (instrumenti bodo različni, od električnih kitar in varilnih aparatov do zvonov), opera pa bo svojvrsten hommage industrijskemu značaju Reke.O Galwayu je bilo na Irskem pri izbiri veliko polemik in prepirov. Mnogi so menili, da ima to mesto že dovolj kulturnih vsebin, zato ne potrebuje še naslova EPK, vendar so nazadnje le slavili med petimi kandidati. Uvodni dogodek bo pripravilo britansko podjetje Wonder Works, specializirano za megaspektakle na prostem, nato se bo do konca leta zvrstilo okoli dva tisoč prireditev, na katerih bodo nastopili izvajalci iz tridesetih držav, kar bo največji kulturni dogodek na Irskem doslej.Med vizualnimi atrakcijami bo projekt finskega umetnika Karija Kole, ki bo razsvetlil Connemaro, gledališče Druid Theatre bo vse leto na turneji predstavljalo najpomembnejše irske drame preteklega stoletja, v goste bo prišla, avtorica Dekline zgodbe. Kar zadeva koncerte, bo v ospredju naveza med Galwayem, Bostonom, Belfastom in Nashvillom ter ­številni koncerti zvezdnikov folk, country, blues, gospel in bluegrass glasbe, opozoriti velja tudi na festival Prestopiti meje, na katerem bodo sodelovale gledališke skupine, katerih člani se spopadajo z različnimi oblikami ­duševnih motenj.