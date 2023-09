V Cankarjevem domu napovedali prvi del sezone

V Cankarjevem domu (CD) so pripravili dan odprtih vrat ob začetku nove sezone, v katero vstopajo v znamenju Alme M. Karlin, po kateri so poimenovali novo prireditveno dvorano v petem nadstropju. Ob tej priložnosti so napovedali tudi vrhunce prvega dela sezone, ki bo z različnimi umetniškimi zvrstmi trajal do januarja prihodnje leto.

Ob današnjem dnevu odprtih vrat bodo obiskovalci lahko izbrali vodeni sprehod po zvočni zgodbi Globoka hiša avtorjev Irene Pivka in Braneta Zormana, si ogledali iztekajočo se veliko naravoslovno razstavo V vrtincu sprememb ali pa se udeležili odprtja panojske razstave o pred kratkim odkritih popotnih dnevnikih Alme M. Karlin Peš po domačih krajih in predstavitve istoimenske knjige, ki bosta sledili zvečer.

V barvah Alme M. Karlin so prvi del sezone zasnovali, ker bo letošnja prva, v kateri bo CD polno zaživel z novo dvorano, ki so jo poimenovali po tej svetovni popotnici in pisateljici, je povedala direktorica CD Uršula Cetinski. V njej bo med drugim na sporedu cikel večerov z avtorji in avtoricami potopisov, po katerih je Karlinova znana.

Vrhunce iz posamičnih umetniških ciklov so napovedali vodje programov. Sezona zlatega abonmaja se bo začela 20. oktobra, natanko 30 let po tistem, ko je v CD zazvenel prvi koncert takrat novega koncertnega cikla. Odprli ga bodo Dunajski simfoniki z dirigentom Jaapom van Zwednom in violinistko Simone Lamsma. V programu klasičnih koncertov je Aleš Drenik za 11. oktober napovedal tudi recital pianista Urbana Staniča, ki bo med drugim interpretiral tri stavke iz baleta Petruška Stravinskega in noviteto Tilna Slakana.

V program druge glasbe med drugim sodita cikla Glasbe sveta in Cankarjevi torki, ob tem pa tudi tradicionalni novoletni koncerti Vlada Kreslina, ki se bodo zvrstili ob njegovi 70-letnici. Glasbe sveta bo 15. oktobra odprla predstavnica portugalskega fada Cristina Branco, ki bo predstavila svoj 18. album. Vodja programa Bogdan Benigar je povedal, da bo po vrsti velikih imen tega žanra, ki so jih že gostili v CD, izvajala tradicionalni fado.

Andrej Jaklič je iz programa gledališča in plesa izpostavil gostovanje nemškega gledališča Schauspielhaus Bochum s predstavo Otroci sonca Maksima Gorkega v režiji Mateje Koležnik, ki bo v abonmaju Veličastni gostovala 7. oktobra. Kot je pojasnil, bodo odmevno predstavo »ujeli« po tem, ko se bo vračala z beograjskega festivala Bitef. S področja sodobnega plesa bo abonma vseboval tudi predstavo Re:inkarnacija nigerijskega koreografa Qudusa Onikekuja in veliko januarsko koprodukcijo, tokrat bo to plesni Faust Edwarda Cluga v sodelovanju s SNG Maribor.

Osrednji dogodek filmskega dela bo novembrski mednarodni filmski festival Liffe, pred tem pa je Simon Popek izpostavil še dva dogodka: 5. in 7. oktobra bodo predvajali film oskarjevca Oliverja Stona Jedrska zdaj, združeno z okroglo mizo o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji, ter 20. oktobra v sodelovanju s festivalom Poklon viziji najnovejši film bolgarskega režiserja Stefana Komandareva Blagine lekcije.

V razstavni program je kustosinja Katarina Hergouth uvrstila veliko razstavo o slovenskem punku in fotografiji, ki jo bodo odprli 4. decembra v sodelovanju z ZRC SAZU. Na njej bodo s svojimi fotografijami zastopana imena, kot so Tone Stojko, Božidar Dolenc, Dušan Gerlica in Jože Suhadolnik. Kot je povedala kustosinja razstave Marina Gržinić, je slovenska fotografija, ki je nastala v povezavi s punkom, spremenila tudi fotografijo samo.

V kulturnovzgojni program je Barbara Rogelj med drugim uvrstila dramatizacijo Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem, za katero je poskrbel Goran Vojnović, kongresni del pa bo v tem mesecu po napovedih Brede Pečovnik gostil mednarodno konferenco za razsvetljavo.