    Razno

    V Cankarjevem domu Prešernov Krst, kot ga vidi Bogomila

    Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Sašo Mächtig.
    Nocoj je bil njihov večer: Prešernova nagrajenca in nekateri prejemniki nagrad iz Prešernovega sklada. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Nocoj je bil njihov večer: Prešernova nagrajenca in nekateri prejemniki nagrad iz Prešernovega sklada. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    STA
    7. 2. 2026 | 21:39
    7. 2. 2026 | 21:42
    V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekala vsakoletna državna proslava ob kulturnem prazniku, 8. februarju, na kateri so podelili najvišje nagrade za umetnost. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Sašo Mächtig. V prepletu z umetniškim programom so podelili še šest skladovih nagrad.

    Asta Vrečko: Ideološki boj stranke SDS je osredotočen na nevladne organizacije

    Nagrado Prešernovega sklada so za pomembne dosežke zadnjih treh let dobili skladateljica Petra Strahovnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, scenaristka in režiserka Petra Seliškar ter dramska igralka Tina Vrbnjak. Nagrade jim je izročila predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac, ki je bila tudi slavnostna govornica.

    Predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac je bila tudi slavnostna govornica. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac je bila tudi slavnostna govornica. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    V umetniški del proslave so umestili epsko pesnitev Franceta Prešerna Krst pri Savici, ki je bila prvič objavljena pred 190 leti in velja za temeljno delo slovenske poezije. Scenski dogodek z naslovom Bogomilin križ:: Milenijska prekrstitev so zasnovali Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov Zupančič, ki so Prešernov Krst interpretirali z vidika protagonistke Bogomile in v ospredje postavili njen ženski pogled na krvavo morijo in nasilno podjarmljanje Slovencev v srednjem veku.

    Kultura je prav toliko naša, kot je od nas vseh

    FOTO: Voranc Vogel/Delo
    FOTO: Voranc Vogel/Delo

    V umetniškem programu, ki so ga posvetili Edvardu Zajcu in tržaški historični avantgardi, so med drugim nastopili igralci Nataša Keser, Zlatko Burić in Blaž Šef.

    FOTO: Voranc Vogel/Delo
    FOTO: Voranc Vogel/Delo

