V Cankarjevem domu Prešernov Krst, kot ga vidi Bogomila

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekala vsakoletna državna proslava ob kulturnem prazniku, 8. februarju, na kateri so podelili najvišje nagrade za umetnost. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Sašo Mächtig. V prepletu z umetniškim programom so podelili še šest skladovih nagrad.

Nagrado Prešernovega sklada so za pomembne dosežke zadnjih treh let dobili skladateljica Petra Strahovnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, scenaristka in režiserka Petra Seliškar ter dramska igralka Tina Vrbnjak. Nagrade jim je izročila predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac, ki je bila tudi slavnostna govornica.

Predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac je bila tudi slavnostna govornica. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V umetniški del proslave so umestili epsko pesnitev Franceta Prešerna Krst pri Savici, ki je bila prvič objavljena pred 190 leti in velja za temeljno delo slovenske poezije. Scenski dogodek z naslovom Bogomilin križ:: Milenijska prekrstitev so zasnovali Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov Zupančič, ki so Prešernov Krst interpretirali z vidika protagonistke Bogomile in v ospredje postavili njen ženski pogled na krvavo morijo in nasilno podjarmljanje Slovencev v srednjem veku.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

V umetniškem programu, ki so ga posvetili Edvardu Zajcu in tržaški historični avantgardi, so med drugim nastopili igralci Nataša Keser, Zlatko Burić in Blaž Šef.