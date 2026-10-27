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    V Ljubljano prihaja Festival Poezije

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    FOTO: Beletrina
    Galerija
    FOTO: Beletrina
    Promo Delo
    27. 10. 2026 | 10:53
    6:39
    A+A-

    Osrednji festivalski dan bo 5. novembra v Cankarjevem domu, kjer se bodo poezija, glasba in knjige srečale v programu, namenjenem vsem generacijam. Več o programu na spletni strani: www.festivalpoezije.si

    Kaj lahko poezija ponudi svetu, v katerem se novice vrstijo hitreje, kot jih zmoremo razumeti, naša pozornost pa se razprši med nešteto zaslonov? Morda prav tisto, česar nam pogosto najbolj primanjkuje: trenutek zbranosti, drugačen pogled na stvarnost in možnost, da prisluhnemo besedam, ki odpirajo nova vprašanja.

    Iz takšnega razmisleka izhaja Festival Poezije, ki ga pripravlja založba Beletrina. Njegov cilj je ustvariti praznik poezije, ki bo povezal pesnike, prevajalce, založnike in bralce ter poezijo približal tudi tistim, ki se z njo sicer srečujejo redkeje.

    Kot poudarja programski svetovalec festivala Aleš Šteger, poezija v kritičnih časih pogosto pridobi priljubljenost in prisotnost, v obdobjih razpršenosti in izgubljene pozornosti pa se umika v nišne prostore. Festival želi poezijo znova postaviti v središče kulturnega dogajanja ter jo povezati z drugimi umetnostmi in aktualnimi vprašanji našega časa.

    FOTO: Beletrina
    FOTO: Beletrina

    Nova zgodba s tridesetletno tradicijo

    Festival Poezije se navezuje na tradicijo Dnevov poezije in vina, ki so pred tremi desetletji nastali iz potrebe po povezovanju slovenskega prostora z mednarodnim kulturnim okoljem. V času vojne na Balkanu so odpirali prostor za srečevanje različnih pesniških glasov, v naslednjih desetletjih pa so se razvijali in prilagajali novim okoliščinam.

    Današnja festivalska zasnova izhaja iz vprašanja, kaj slovenski kulturni prostor potrebuje zdaj. »Slovenski prostor potrebuje kohezivno silo, ki bi povezala inovativne, lepe in žive projekte, « je izhodišče festivala povzel Aleš Šteger.

    Festival želi povezovati izstopajoče mednarodne pesniške glasove ter slovenskim ustvarjalcem, zlasti mlajšim, ponuditi priložnost za druženje, izmenjavo idej in neposreden stik z mednarodnim literarnim okoljem. Poezijo razume kot živ prostor srečevanja, v katerem se različni jeziki, izkušnje in pogledi dopolnjujejo.

    Osem pesniških glasov z različnih koncev sveta

    Častna gosta festivala bosta srbska pesnica Ana Ristović in kitajski pesnik Xi Chuan, oba povezana z evropsko pesniško platformo Versopolis. Ob njiju bodo nastopili še francoski pesnik Olivier Barbarant, turški pesnik Emrullah Alp, nizozemski pesnik, pisatelj in glasbenik Nyk de Vries ter slovenski pesniki Nina Dragičević, Ana Pepelnik in Brane Senegačnik.

    Raznolikost gostov ni le geografska. Vsak prinaša svoj pesniški jezik, kulturno ozadje in način razumevanja sveta. Srečanje različnih poetik bo pokazalo, kako poezija presega jezikovne in kulturne meje ter odpira vprašanja, ki so skupna ljudem po vsem svetu.

    Pomembno mesto bo imelo Odprto pismo Evropi, ki ga letos piše francoski pesnik Olivier Barbarant. Namenjeno je evropskim odločevalcem in širši javnosti ter nadaljuje tradicijo pesniškega premisleka o skupnem evropskem prostoru. V času številnih političnih in družbenih izzivov poezija ponuja drugačen način javnega nagovora: odpira vprašanja, spodbuja razmislek in nas vabi, da svet pogledamo z druge perspektive.

    FOTO: Beletrina
    FOTO: Beletrina

    Od prevajanja do velikega pesniškega večera

    Festival se bo začel 4. novembra z dogodkom Poezija v prevodu v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Posvečen bo Xi Chuanu in izidu njegove pesniške zbirke v slovenskem prevodu. Prevajanje je namreč eden ključnih mostov med kulturami, saj omogoča, da pesniški glasovi dosežejo bralce zunaj svojega jezikovnega okolja. Zvečer bo v Dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu sledilo odprtje festivala s predstavitvijo Emrullaha Alpa in Nyka de Vriesa.

    Osrednji dan, 5. november, bo ponudil celodnevno dogajanje. Dopoldne bo v Hiši Evropske unije okrogla miza ob Odprtem pismu Evropi, popoldne pa bo prvo preddverje Cankarjevega doma zaživelo kot Sejem poezije. Slovenske založbe bodo predstavile nove pesniške izdaje, obiskovalci pa bodo lahko spoznali avtorje, se srečali z uredniki in odkrivali knjige, ki oblikujejo sodobni pesniški prostor. Na dveh odrih bodo potekali tudi pogovori in srečanja.

    Vrhunec dneva bo ob 20. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, kjer se bo na velikem pesniškem branju predstavilo vseh osem osrednjih festivalskih gostov. Njihove nastope bo z glasbenimi improvizacijami spremljal Martin Listabarth Trio. Večer bo ponudil priložnost, da občinstvo različne pesniške glasove doživi kot skupno zvočno in umetniško izkušnjo.

    Ko se poezija sreča z glasbo

    Letošnji festivalski fokus bo namenjen poeziji v glasbi. Med osrednjimi dogodki bo pogovor Kako nastane hit?, na katerem se bo pesnik Esad Babačić srečal z Dariom Nožičem Serinijem - Dachom, Zoranom Predinom in Dalajem Eegolom. Sogovorniki bodo raziskovali odnos med besedilom, glasbo in občinstvom ter trenutek, ko se besede in melodija povežejo v nekaj, kar nagovori širšo javnost.

    Izvršni producent festivala Matjaž Jamnik poudarja pomen raznolikega programa, ki poezijo povezuje z drugimi umetniškimi praksami in oblikami srečevanja. Festival tako presega tradicionalno pesniško branje ter odpira prostor za pogovore, glasbo, knjižne predstavitve in neposredno izmenjavo med ustvarjalci in občinstvom.

    Spremljevalni program se bo 6. novembra nadaljeval še v Mariboru, Celju in Trstu.

    Vabljeni na Festival Poezije! Zagotovite si svoje brazplačne vstopnice za Veliko pesniško branje tukaj.

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