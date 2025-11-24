V Ljubljano prihaja sloviti trobentač Raynald Colom

V Barceloni živeči Raynald Colom, ki danes velja za enega najboljših trobentačev evropskega jazza, bo 18. decembra v Cankarjevem domu v velikem slogu sklenil deveto sezono cikla sodobnega flamenka Noches de Tablao. Predstavil bo svoj album Konstelacije, v njegovem »ozvezdju« glasbenih mojstrov pa bodo tudi slovenski basist Jošt Lampret, pianist Marko Črnčec in plesalka Urška Centa.

Zadnji letošnji dogodek v ciklu sodobnega flamenka Noches de Tablao obeta izjemen glasbeni večer, zato tudi prvič stopa na veliki oder Linhartove dvorane. Raynald Colom je umetnik izjemne širine, njegov projekt Konstelacije pa edinstveno zlitje jazza in ritmične oblike flamenka bulería oziroma srečanje sodobne glasbe in groova.

Svetel in prodoren izraz Coloma se prepleta z vokalnimi in klavirskimi invokacijami ter s suvereno jazzovsko ritem sekcijo, ki se meša z ritmičnim svetom flamenka. Koncertni performans je bil ustvarjen prav za cikel, katerega umetniška vodja je Urška Centa, plesalka, glasbenica in avtorica, ki jo odlikujeta virtuozna telesna prezenca in izjemen občutek za ritem ter improvizacijo.

S Colom bo tokrat sodelovala prvič, njena prisotnost pa v projekt vnaša pripovednost telesa in ritem kot gibalno partituro ter v vizualno razsežnost vtkane zvočne prevzetosti. V družbi mednarodno uveljavljenih glasbenikov – pevca flamenka Antonia Luqueja Canita, jazzovskega pianista Marka Črnčeca, vsestranskega basista Jošta Lampreta in tolkalca Kikeja Terróna, ki je v ciklu lani nastopil že s Juanfejem Pérezom, se obetajo edinstvene konstelacije flamenka, jazza in sodobne glasbene izraznosti ter v njih prostor za nepričakovan abstrakten in ekspresiven dialog umetnikov.

Raynald Colom je že kot mlad glasbenik prejel podporo številnih jazzovskih legend, kot so Clark Terry, Roy Hargrove in Jerry González, s katerim je vzpostavil tesno umetniško vez med svojim delovanjem v Madridu. Eden najprepoznavnejših trobentačev evropskega jazza danes sodeluje z glasbeniki, kot so David Sánchez, Greg Osby, Jesse Davis, Eric McPherson, Omer Avital, Dafnis Prieto, Mulgrew Miller in drugi, med katerimi so tudi vrhunska imena flamenka, kot so Chicuelo, Duquende, Antonio Serrano, Rosario La Tremendita in Vicente Amigo.

Urška Centa je mednarodno uveljavljena plesalka, glasbenica in avtorica, kot idejna vodja cikla Noches de Tablao pa povezuje nekatera izmed najvidnejših imen sodobnega flamenka in jazza današnjega časa.