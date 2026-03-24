V Nemčiji tudi uveljavljeni slovenski avtorji

Končal se je knjižni sejem v Leipzigu, ki sodi med največje tovrstne prireditve na svetu in tudi med bolj pomembne za slovensko knjižno produkcijo. Letošnja izvedba je bila po obisku najbolj uspešna doslej, saj je dogodek prvič obiskalo več kot 300.000 ljudi.

V nedeljo, na zadnji dan sejma, so skupaj s priljubljenim bralnim festivalom in dogodkom Manga Comic Con organizatorji našteli približno 313.000 obiskovalcev. S tem so dosedanji rekord presegli za kar 17.000 ljudi. Sejem je trajal štiri dni, predstavilo se je 2044 razstavljavcev, ki so prišli iz 54 držav.

Vendar vsi podatki niso spodbudni, kar zadeva nemško založništvo in trženje knjig, saj je lani upadla prodaja na doslej dokaj stabilnem trgu, po uradnih podatkih za slabe tri odstotke. Poznavalci so prepričani, da je to posledica odziva na negotove razmere v svetu, na vojne in krize, ki jih povzročajo.

Vzdušje je še poslabšal nemški minister za kulturo Wolfram Weimer, ko se je odločil s seznama nominirancev za nemško nagrado za knjigarne umakniti tri založbe, Golden Shop iz Bremna, Rote Strasse iz Göttingena in Zur schwankenden Weltkugel iz Berlina. Prvotno jih je bilo na seznamu 118, odstranjene pa so bile po njegovem do države sovražne in skrajne založbe. Na ministrovo odločitev se je ostro odzval del občinstva na slovesnem odprtju sejma. Veliko kritik je bila deležna tudi v širši nemški javnosti, za vprašljivo so jo označili pri združenju založnikov in knjigotržcev, prav tako se je izpostavilo več javnih osebnosti s polja kulture. Nazadnje je bila zaradi tega spora podelitev nagrade odpovedana. Weimer je podpornik kanclerja Friedricha Merza, z njim deli številna konservativna stališča. Prihaja iz sveta novinarstva, je nekdanji odgovorni urednik časopisov Die Welt, Berliner Morgenpost, Focus in revije Cicero. Cenzura postaja kar stalnica na nemškem kulturnem prizorišču, spomnimo se vrste spornih izjav in potez Weimerjeve predhodnice Claudie Roth. Omenjeno nagrado naj bi sicer letos podelili prvič.

Letos je bilo na sejmu 17.000 obiskovalcev več kot lani. FOTO: Wiki

Slovenci v Leipzigu

»Sejem v Leipzigu, ki ga spremlja tudi obsežen literarni festival, je za nas vsako leto težko pričakovan dogodek. Program, tokrat je bilo kar 14 dogodkov, je vedno zasnovan na novih prevodih, zato so dogodki s slovenskimi avtorji tudi zelo dobro obiskani,« je za Delo povedala direktorica javne agencije za knjigo Katja Stergar. »Med najbolj odmevnimi so bili dogodki z Mojco Kumerdej in Ano Svetel v Leipziški literarni hiši, pesniški večer z Miljano Cunta in nemškim pesnikom Christianom Lehnertom, pogovor o prevodih poezije z Amalijo Maček, Mathiasom Göritzem, Aurelie Maurin in Timom Hollandom, delavnice za otroke z Marto Bartolj ter nastop Masayah na Balkanski noči.« Pojasnila je, da program vedno pripravijo v sodelovanju z mrežo Traduki in organizacijo Skica Berlin, nakazuje pa tudi nadaljnja sodelovanja med avtorji, njihovimi nemškimi založniki in pojavnostjo v nemških medijih.

Bosansko- hrvaški pisatelj Miljenko Jergović je prejel nagrado za zbirko kratkih zgodb Trojica za Kartal: sarajevski Marlboro remastered. FOTO: Dejan Javornik

Letos so nagrado za najboljše leposlovno delo podelili Katerini Poladjan za roman Golden Sands. V Rusiji rojena avtorica je bila v zahvalnem govoru kritična do odločitve ministra za kulturo. Nagrado sejma za evropsko razumevanje pa je prejel bosansko- hrvaški pisatelj Miljenko Jergović za zbirko kratkih zgodb Trojica za Kartal: sarajevski Marlboro remastered.