V nevarnosti črnomorski biser

Odesa morda danes v širši javnosti ne figurira kot pomembno kulturno središče, vendar je to vsekakor dolgo bila, tudi boljševistična revolucija, druga svetovna vojna in povojna komunistična industrializacija še niso izbrisale njenega izjemnega čara. Leta 1887 so odprli operno in baletno hišo, ki je sodila med najbolj eminentne na celini, tako rekoč ni bilo opernega ali baletnega zvezdnika v času belle époque, ki tukaj ne bi gostoval. Mesto se ponaša z vrsto reprezentančnih javnih in zasebnih stavb, predvsem v neobaročnem in klasicističnem slogu ter v slogu art noveau. V 19. stoletju je bila Odesa tretje največ­je mesto ruskega imperija, v kulturnem in družabnem življenju je daleč prekašala Moskvo in konkurirala Sankt Peterburgu, kar se tiče kozmopolitskega značaja in pisanosti prebivalstva, pa je glede na multinacionalnost in večjezičnost nedvomno zasedala prvo mesto.