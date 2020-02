V Pompejih po 40 letih odprli hišo ljubimcev

Zgradbo Casa degli amanti so pred dnevi po štiridesetih letih odprli za javnost. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Hišo ljubimcev, eno od najbolj prepoznavnih stavb v Pompejih, so po 40 letih restavriranja odprli za javnost, je pred dnevi sporočil italijanski minister za kulturoStavbo Casa degli amanti so v zadnjih letih temeljito obnovili. Hiša je v starih zapisih omenjana kot »edinstven dragulj« mesta, ki ga je leta 79 zakopal vulkanski izbruh Vezuva, in je ena redkih stavb v Pompejih, ohranjena v dveh nadstropjih. Izkopali so jo leta 1933, vendar je bila močno poškodovana v potresu leta 1980.Arheološko dediščino, domnevno zgrajeno v prvem stoletju pred našim štetjem, na stenah krasijo številne freske in slikarije, prav tako so na njej dobro vidni sledovi izbruha ognjenika.V tistih časih naj bi Casa degli amanti služila kot bordel.Nad vhodom v kompleks je v latinskem jeziku zapisano Amantes, ut apes, vitam melitam exigunt, kar v prevodu pomeni Ljubimci kot čebele preživljajo življenje, sladko kot med.»Da bi le bilo tako,« je zraven pripisal eden od prebivalcev ali obiskovalcev Pompejev.Franceschini je dejal, da je obnova arheološkega kompleksa vzor za vso Evropo pri uporabi dodeljenih evropskih sredstev.Ostanke Pompejev, kjer je leta 79 prebivalo 13.000 ljudi, so po naključju odkrili pod pepelom šele skoraj 1700 let po izbruhu vulkana, ki je imel moč kakšnih štiridesetih atomskih bomb.Arheološko najdišče Pompeji je za rimskim Kolosejem druga najbolje obiskana turistična znamenitost v Italiji.