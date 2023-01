V pričakovanju novega razcveta

V nadaljevanju preberite:

Vstajenje po tisoč letih. Takšen se zdi moto madžarskega mesta Veszprém, kjer so v soboto zvečer s spektakularnim programom uradno začeli projekt Evropske prestolnice kulture (EPK). Mesto je doseglo vrhunec v 11. stoletju, nato pa po spletu okoliščin stagniralo, komunistični režim mu je vsilil nebrzdano industrijsko ekspanzijo, predvsem na področju rudarstva in petrokemije, ter posledično okoljsko degradacijo. V Vesz­prému so zadržani, kar zadeva novogradnje. Za projekt na voljo kar velika vsota, 74 milijard forintov oziroma skoraj 190 milijonov evrov, vendar so dali prednost obnovi zgodovinskega historičnega fonda. Čeprav bo denar namenjen predvsem novi podobi in identiteti Veszpréma, bodo del sredstev porabili tudi v kar 116 mestih in vaseh na širšem območju regije Bakony - Blatno jezero.