Fascinantna zgodba o resničnosti sanj in negotovosti konkretnega

Prejšnji četrtek zvečer je bilo v veliki dvorani gledališča Teatro della Pergola v Firencah nekaj zelo jasno: desetminutni aplavz in stoječe ovacije so povedali, da je svetovna premiera novega dela uglednega režiserja Boba Wilsona, mednarodne koprodukcije z naslovom Pessoa. Since I Have Been Me, uspela; 84-letnega gledališkega perfekcionista iz Teksasa so igralci iz zaodrja zvabili na poklon.