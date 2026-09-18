V Sakari odkrili štiri tisoč let staro grobnico

Egiptologi po svetu imajo te dni znova razlog za veselje – egiptovsko ministrstvo za turizem in starine je sporočilo, da so arheologi na območju nekropole Bubasteion v Sakari, starodavnem pokopališču staroegipčanske prestolnice Memfis, naleteli na grobnico visokega uradnika iz obdobja starega kraljestva (ok. 2686–2181 pr. n. št.), vključno s sistemom grobnih jaškov, tremi zapečatenimi kamnitimi sarkofagi in več kot sto figuricami ušabti. Grobnica, polna alabastrnih predmetov, namenjenih pogrebnim obredom, je pripadala uradniku Sehentiu-Ptahu. Njegovo ime razkrivajo hieroglifski napisi na omenjenih predmetih, razkrivajo tudi njegove številne nazive in funkcije. Kajti bil je kraljevi komornik, nadzornik kraljevih del in listin, varuh kraljevih odlokov, nadzornik pisarjev in svečenik boginje ...