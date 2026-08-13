V Ukrajini uničenih 536 objektov kulturne dediščine

V noči na 2. avgust se je nad 300 let staro leseno kozaško cerkev v mestu Berislav spustil ruski dron. Šlo je za zadnji ohranjeni primer tovrstne stavbe iz 18. stoletja, ki so jo brez enega samega žeblja zgradili iz hrastovega lesa kozaške trdnjave Perevoločna. Bila je »edinstveni arhitekturni spomenik nacionalnega pomena«, a njene čudovite modre stene so gorele navkljub temu. Ne le gorele – pogorele. Uničenje berislavske cerkve, ene najstarejših ohranjenih lesenih cerkva na jugu države, je le zadnji od številnih napadov na kulturno dediščino oziroma kulturni spomin Ukrajink in Ukrajincev. Po podatkih Unesca je bilo od začetka ruske invazije do letošnjega poletja potrjenih najmanj 536 poškodovanih objektov kulturne dediščine, med njimi 154 verskih objektov, 280 zgodovinskih stavb, 41 ...