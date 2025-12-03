Veliki Prešernovi nagradi Mateji Bučar in Saši Mächtigu

Kot je že v navadi, na Ta veseli dan kulture, ki ga v poklon rojstvu našega največjega pesnika Franceta Prešerna praznujemo z odprtimi vrati kulturnih institucij in številnimi brezplačnimi kulturnimi dogodki, izvemo tudi imena dobitnikov najpomembnejših priznanj za dosežke na področju kulture.

V Cankarjevem domu je potekala tiskovna konferenca Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki mu predseduje Zdenka Badovinac. Udeležiti bi se je morala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, a se je opravičila zaradi bolezni.

Veliki Prešernovi nagradi za leto 2026 prejmeta koreografinja Mateja Bučar in industrijski oblikovalec Saša Mächtig, nagrade Prešernovega sklada pa Jasmina Cibic, Ana Pepelnik, Gregor Božič, Petra Seliškar, Petra Strahovnik in Tina Vrbnjak.

Nazadnje sta Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejela kiparka Dragica Čadež ter režiser in performer Dragan Živadinov, nagrade Prešernovega sklada pa vizualna umetnica Nika Autor, oblikovalski kolektiv Grupa Ee, glasbenik Tomaž Grom, pisateljica Nataša Kramberger, gledališka režiserka Nina Rajić Kranjac ter oblikovalec zvoka Julij Zornik.