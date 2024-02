Včasih je že začetna skica optimalna

V nadaljevanju preberite:

Biofilija, torej potreba po povezanosti z naravo, je človeku imanentna, ob novodobnem prepričanju o superiornosti in ekskluzivnem položaju človeka pa se je ta vez skrhala. Danes je narava spet v fokusu, v kulturi in umetnosti pogosto tudi kot predmet manifestativnega aktivizma, za nekatere pa je ta povezanost tudi v umetnosti povsem spontana eksistencialna lega ter integralni del ustvarjalnega procesa. Tudi za Stojana Graufa, ki se z razstavo Narava v risbi predstavlja v mariborski galeriji Artkit. Deloval je na različnih področjih vizualne produkcije, od slikarstva in restavratorstva do zidnih poslikav in grafičnega oblikovanja, vendar je bila pri njem vedno v ospredju risba.