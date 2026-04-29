  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Več kot predstavitev lepih predmetov

    Milanski teden oblikovanja je prostor promocije, a tudi kritične refleksije.
    Neukročeni predmeti bodo v milanski četrti Primaticcio umeščeni v nekdanji kompleks vojaške bolnišnice Alcova – Casa delle Suore. FOTO: Piergiorgio Sorgetti
    Galerija
    Neukročeni predmeti bodo v milanski četrti Primaticcio umeščeni v nekdanji kompleks vojaške bolnišnice Alcova – Casa delle Suore. FOTO: Piergiorgio Sorgetti
    Simon Streljaj Gmajner
    29. 4. 2026 | 11:18
    6:00
    A+A-

    Leta 2011 je novoustanovljeni Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) na londonskem tednu oblikovanja predstavil razstavo Silent Revolutions, ki je bila prva tovrstna nacionalna predstavitev slovenskega produktnega oblikovanja po več kot dveh desetletjih.

     

    image_alt
    Ko zaživi nekdanja vojaška bolnišnica

     

    Na potujoči razstavi, ki je nastala na pobudo gospodarstva, države in stroke, so bili predstavljeni glavni premiki v prvih dveh desetletjih samostojnosti ter izpostavljeno oblikovanje kot pomemben dejavnik kulturne identitete in gospodarskega razvoja. Med letoma 2011 in 2016 je gostovala na številnih pomembnih mednarodnih prizoriščih, tudi na londonskem festivalu oblikovanja, nizozemskem tednu oblikovanja, milanskem trienalu, beograjskem, helsinškem in milanskem tednu oblikovanja.

    Njena odmevnost doma in po svetu je pokazala, da ima sodobno slovensko oblikovanje kakovost, relevantnost in inovativnost, ki omogočajo njegovo enakovredno vključevanje v globalni prostor. Hkrati je opozorila na potrebo po bolj sistematični prisotnosti slovenskih ustvarjalcev v tujini skozi nacionalno kurirane predstavitve na najpomembnejših mednarodnih dogodkih. Med njimi izstopa milanski teden oblikovanja kot glavna platforma, na kateri se srečujejo najpomembnejši akterji, vzpostavljajo trendi ter razvijajo nova sodelovanja.

    Programi internacionalizacije

    Ob vzpostavitvi Centra za kreativnost (CzK), ki ga sofinancirata Evropska unija in Slovenija, je bila posebna pozornost namenjena programom internacionalizacije. Od leta 2019 je CzK na več kot 60 razstavah po svetu predstavil več kot 140 slovenskih oblikovalcev, arhitektov in drugih ustvarjalcev. Med pomembnejše projekte sodi potujoča razstava Prihodnost bivanja (2021), pripravljena v okviru predsedovanja Slovenije svetu EU v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve, ministrstvom za kulturo in številnimi partnerji.

    Slovensko oblikovanje in arhitektura sta bila predstavljena tudi na ključnih dogodkih, kot so milanski in dunajski teden oblikovanja, pariški sejem Maison&Objet, ter na razstaviščih v Berlinu, Københavnu in Oslu, pa tudi na številnih drugih prizoriščih po svetu – od Evrope do Brazilije, Argentine in ZDA. Takšne nacionalne predstavitve omogočajo strateški in kurirani nastop države ter stroke, ki jasno artikulira identiteto slovenskega oblikovanja. Hkrati povezujejo posamezne ustvarjalce v prepoznavno celoto in odpirajo možnosti za nova partnerstva, vstop na tuje trge ter dolgoročen razvoj stroke. Posebej pomembne so za mlajše ustvarjalce, saj jim omogočijo prvi stik z mednarodnim okoljem, vidnost in priložnost za preizkušanje idej.

    Kot je povedala Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost, so v zadnjih dveh letih z javnimi pozivi za kuratorske predloge te mednarodne predstavitve zavestno odprli mlajšim generacijam kuratorjev in interdisciplinarnim ekipam. S tem se odzivajo na aktualne družbene in strokovne izzive in aktivneje prispevajo k razvoju stroke – ne le z vidika produkcije razstav, temveč tudi s spodbujanjem kuratorskih praks, povezovanja disciplin, pisanja in kritiškega mišljenja, torej širšega diskurza, ki se vzpostavlja ob takšnih predstavitvah.

    Skupek razvijajočih se praks

    Predstavitve na milanskem tednu oblikovanja omogočajo, da slovensko oblikovanje umestimo v širši mednarodni kontekst, ne kot fiksno identiteto, temveč kot skupek razvijajočih se praks in različnih pogledov. Projekti, kot je House of Creatures, ta pristop odsevajo s povezovanjem oblikovalcev in ustvarjalcev, ki se gibljejo med disciplinami ter preizprašujejo delovanje objektov, vzpostavljajo odnose in obstajajo onkraj konvencionalnih opredelitev rabe. Ali v primeru lanskega projekta na milanskem tednu oblikovanja Material bar v kontekstu preseganja ozkega razumevanja oblikovanja predmetov ter širitev polja od produktnega oblikovanja k izkustvenemu in participatornemu oblikovanju in praksam, ki vpenjajo oblikovanje v ustvarjanje skupnosti.

    Center za kreativnost je v zadnjih letih vzpostavil prepoznaven način mednarodnega predstavljanja slovenskega oblikovanja: ne kot enkratno promocijo, temveč tudi kot niz premišljenih vstopov v prostor evropske razprave o tem, kako živimo, delamo in ustvarjamo. Ne gre zgolj za vidnost. Pomembneje je, da se iz slovenskega prostora v mednarodni obtok prenašajo misel, občutljivost in delovne metode, ki presegajo raven predstavitve posameznega izdelka.

    Mednarodne predstavitve za CzK tako niso le promocija, temveč so tudi prostor kritične refleksije in dialoga, v katerem se skozi jasen kuratorski koncept zanimive lokalne prakse ter drugačni pogledi na sodobno oblikovanje prevajajo v univerzalno razumljiv jezik in umeščajo v širši mednarodni diskurz. Pri teh nastopih so ključni kontinuiteta, premišljena interpretacija ter sposobnost, da razstava deluje kot medij, ki aktivno oblikuje pomen in vpliv predstavljenega. Seveda imajo mednarodne predstavitve dolgo tradicijo, ki sega v obdobje dvornih razstav, umetniških salonov in trgovskih sejmov, v sodobni obliki pa se uveljavijo v 19. stoletju s prvimi svetovnimi ­razstavami.

    Takrat so države začele sistematično oblikovati svojo podobo ter predstavljati tehnološke dosežke, estetske ideale in kulturne posebnosti. Tudi danes so pomembno orodje za utrjevanje prisotnosti v mednarodnem prostoru, saj delujejo kot oblika mehke moči, s katero si države krepijo ugled, vpliv in prepoznavnost.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Razno
    MDW25

    Katarina Dekleva, Rok Oblak, Bor Pungerčič: Prehod od potrošnika do ustvarjalca

    V ospredje morajo stopiti ne izdelki, temveč prakse, pravijo kuratorji slovenske predstavitve na milanskem tednu oblikovanja.
    Pia Prezelj 5. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Vizionar arhitekture prihodnosti

    MAO je pod vodstvom Matevža Čelika postal blagovna znamka, evropska kulturna institucija, ki sodeluje z osemindvajsetimi evropskimi muzeji in festivali.
    Vesna Milek 24. 10. 2020 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izredna seja DZ

    Poseg v 11 zakonov, ukrepi proti energetski krizi brez vsebine

    Spremembe zakona o vladi bodo obravnavane po hitrem postopku, zakon o interventnih ukrepih pa po rednem.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Liege - Bastogne - Liege

    Pogačar po zmagi najprej ob 5500 evrov, nato je UCI srečala pamet

    Sodniki na dirki Liege - Bastogne - Liege so Tadeju Pogačarju po zmagi prisodili kazen zaradi neprimernega dresa na stopničkah, kasneje so jo umaknili.
    28. 4. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    Več iz teme

    MDW2026Simon Streljaj GmajnerMAOCenter za kreativnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Pokal

    Turški general domačo ekipo med tekmo podprl s preletom letal in helikopterjev

    Nenavadna podpora je očitno pomagala, saj je Konyaspor z zadetkom v 120. minuti tekmo zmagal in izločil Fenerbače.
    29. 4. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spolne zlorabe

    Francija preiskuje ponovno delujočo spletno stran, povezano s primerom Pelicot

    Po navedbah oblasti je francosko govoreča platforma Coco povezana s kaznivimi dejanji, vključno s spolno zlorabo otrok, posilstvom in umorom.
    29. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    NLB bo tudi letos delila dividende

    Največja slovenska banka predlaga 6,92 evra bruto dividende na delnico in ohranja možnost dodatne decembrske dividende.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Več kot predstavitev lepih predmetov

    Milanski teden oblikovanja je prostor promocije, a tudi kritične refleksije.
    29. 4. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Indijski milijarder si želi Escobarjeve povodne konje za svoj živalski vrt

    Povodni konji so se od smrti Pabla Escobarja nevarno namnožili, zato je kolumbijska vlada odločila, da bodo živali polovili in usmrtili.
    29. 4. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    NLB bo tudi letos delila dividende

    Največja slovenska banka predlaga 6,92 evra bruto dividende na delnico in ohranja možnost dodatne decembrske dividende.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Več kot predstavitev lepih predmetov

    Milanski teden oblikovanja je prostor promocije, a tudi kritične refleksije.
    29. 4. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Indijski milijarder si želi Escobarjeve povodne konje za svoj živalski vrt

    Povodni konji so se od smrti Pabla Escobarja nevarno namnožili, zato je kolumbijska vlada odločila, da bodo živali polovili in usmrtili.
    29. 4. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo