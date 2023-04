Več kot tristo predlogov iz vseh regij

Ministrstvo za kulturo je v zadnjem mesecu in pol obiskalo enajst slovenskih mest, kjer so v želji po mnenjih, predlogih in izkušnjah s terena pred snovanjem reform kulturnega modela srečali z več kot 600 delavci v kulturi ter predstavniki javnih zavodov, občinskih služb, regijskih agencij in drugimi. Serija Kultura za prihodnost se je z zadnjim posvetom danes sklenila v Ljubljani.

Na posvetih, ki so se v prizadevanju za decentralizacijo zvrstili v večjih mestih vseh slovenskih regij – Celje, Kranj, Trbovlje, Krško, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Koper – in na katerih je ministrstvo prisluhnilo predlogom javnosti ter predstavilo glavne točke novih smernic kulturne politike, so prejeli več kot tristo predlogov, je na ljubljanskem posvetu poudaril državni sekretar Matevž Čelik; ob Čeliku so se ga poleg številnih deležnikov v kulturi udeležili ministrica za kulturo Asta Vrečko, državni sekretar Marko Rusjan in vodja direktorata za razvoj kulturnih politik Tjaša Pureber.

Kot je še dodal Čelik, so iz dosedanjih regijskih pogovorov izluščili nekatere najpogosteje uporabljene besede in besedne zveze, ki so digitalizacija, subvencioniranje, infrastruktura, kulturno-umetnostna vzgoja, razpisi, dostopnost, decentralizacija, dediščina, občine, ob tem pa, je dejal, bodo pri snovanju spremembe obstoječega nacionalnega programa za kulturo (NPK) in krovnega zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter reforme statusa samozaposlenih v kulturi »pozorni tako na tista področja, ki so se v posvetih omenjala najpogosteje, kot tudi tista, ki se niso«.

Posebna pozornost prečnim politikam

Kot je poudarila Tjaša Pureber, bodo novi ukrepi in strateški cilji deljeni v tri stebre. Prvi, Kultura za povezano družbo, bo vzpostavil kulturo kot temeljni gradnik vključujoče in povezane družbe, drugi se bo ukvarjal z zagotavljanjem umetnosti in kulture kot javnega dobrega (Umetnost in kultura kot javno dobro), steber Kultura za trajnostno prihodnost pa bo prek zasledovanja razvojnih ciljev vzpostavil kulturo kot gradnik trajnostne prihodnosti.

Ob tem je Pureber napovedala tudi uvedbo novega, transdisciplinarnega področja ter posvečanje posebne pozornosti prečnim politikam, pri čemer bodo v ospredju razvoj občinstev, dostopnost kulture, mednarodno povezovanje, novi modeli upravljanja, krepitev zmogljivosti in gradnja podpornega okolja, infrastruktura, pogoji dela, delavske pravice in enakost spolov, digitalizacija in debirokratizacija, zeleni prehod znotraj kulture.

Kot so pred posveti Kultura za prihodnost poudarili na ministrstvu za kulturo, bodo spremembe NPK in nov akcijski načrt (prizadevali si bodo, da bosta oba dokumenta sprejeta do konca leta) zastavili kot ambiciozna, a hkrati dosegljiva in operativna dokumenta, ki si bosta prizadevala za vzpostavitev močne vezi med kulturo in drugimi resorji, v izvajanje in spremljanje kulturnih politik pa naj bi vnesla transparentno, mrežno in sledljivo vez med posameznimi ukrepi ter strateškimi cilji.

Ob tem bodo na ministrstvu, še poudarjajo, ustanovljene posebna delovna skupina za pripravo novega NPK in akcijskega načrta, medresorska delovna skupina, niz fokusnih skupin za prečne politike. Na spletu še vedno deluje tudi spletni obrazec za pripombe deležnikov, v formalno javno razpravo, ki bo sledila, pa bodo vključene dialoške skupine za samozaposlene in druge delavce v kulturi, javni zavodi in nevladne organizacije v kulturi, nacionalni svet za kulturo, občine ter številni drugi deležniki.