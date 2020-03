Večno presedanje na direktorskem fotelju

Nenavadna kadrovska zmešnjava v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri se nadaljuje. Na podlagi načrtov razvoja javnega zavoda in pogovorov s kandidati se je ob javnem razpisu zdaj že bivši minister za kulturo Zoran Poznič odločil za Barbaro Juršič, ki je nadomestila v. d. direktorice Natalijo Polenec. Ta je menila, da Juršičeva ne izpolnjuje formalnih pogojev za direktorski položaj, na svoji strani je imela tudi mnenji sveta in strokovnega sveta zavoda, zato se je odločila za sodni spor.



Sodišče ji je ugodilo in izdalo začasno odredbo, zato je morala Juršičeva že po enem tednu direktorski položaj spet prepustiti Polenčevi. Zdaj je svojo odločitev sprejelo tudi vrhovno sodišče, ki je začasno odredbo ukinilo, tako da je v direktorski pisarni spet Juršičeva.



To pa še ni konec zgodbe, upravni spor namreč še ni zaključen, dokončno odločitev lahko pričakujemo šele jeseni. To ni edina kadrovska odločitev, ki jo je tik pred odhodom sprejel Poznič, z mesta direktorice Slovenske filharmonije je razrešil Marjetico Mahne in tako svojemu nasledniku Vasku Simonitiju prepustil reševanje še ene kadrovske križanke. Poskusi za razrešitev Mahnetove sicer segajo že v lansko jesen, očitki o finančni izgubi ter neprimernem vodenju institucije so se kar vrstili, Mahnetovi sta nezaupnico izrekla tudi svet in strokovni svet Slovenske filharmonija in jo pozvala k odstopu, vendar je očitke vseskozi zavračala.