Velik potencial kreativnega sektorja

Nedavno je Inštitut za ekonomska raziskovanja s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje izdal temeljito raziskavo slovenske ustvarjalnosti z naslovom Statistična analiza stanja kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji 2008–2017. Celovit pregled te gospodarske branže, ki sloni na kulturi, je zagotovo dobrodošel pri spodbujanju in razvoju velikega potenciala slovenskega kulturnega gospodarstva.Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, je v predgovoru zapisal, da je »razvojna naloga ustvarjalnih poklicev in dejavnosti v družbi edinstvena. Zmogljivosti arhitekture, oblikovanja, ...