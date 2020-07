Vlada Borisa Johnsona priskočila na pomoč kulturi

Ko sem konec maja delala intervju s publicistom in prevajalcem Tadejem Zupančičem, ki že tri desetletja živi v Londonu, mi je pripovedoval, da so se v Veliki Britaniji zaradi pandemije kulturne institucije, neodvisne hiše in umetniki vseh žanrov kar čez noč znašli v zgodbi z zelo črnim scenarijem.Še posebej hudo je v gledališčih. Napovedal je, da bo brez vladne pomoči propadlo več kot 70 odstotkov gledaliških skupin, več kot tisoč gledališč pa bo moralo zapreti svoja vrata. Med njimi tudi slavno Shakespearjevo gledališče The Globe Theatre, ogrožen je tudi Old Vic, eno najstarejših in najbolj slavnih londonskih ...