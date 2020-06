Vlada razrešila predsednika in članico sveta Jaka

Vlada je na današnji seji razrešila predsednika sveta Javne agencije za knjigo RS Slavka Pregla in članico sveta Vesno Horžen. Za nadomestna člana je kot predstavnika ustanovitelja imenovala komparativista Matejo Komel Snoj in Mitjo Čandra, in sicer za preostanek mandata, ki traja do 17. oktobra 2023.



Kot so po seji sporočili z urada vlade za komuniciranje, ju je razrešila zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri delu.

Obenem je vlada z mesta članice sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica razrešila Heleno Jaklitsch in kot predstavnico ustanovitelja za preostanek mandata, to je do 15. februarja 2021, imenovala Damjano Pavlica.