Vojna nevarnost je mimo, okvirji pa so še kar prazni

Moj pokojni prijatelj filozof in novinar Štefan Smej je rekel, da sem naredila slovensko diagonalo, ker sem prišla s Panonskega na Jadransko morje. V resnici mi je bilo težko, kako obvladati okolje s tako pomembnim spomeniškim fondom, ki je v slovenskem prostoru izjemen. Včasih sem kar jokala. Bila sem osebno in strokovno sama, nepoznavalka tega narodnostno mešanega prostora. Tudi v Prekmurju imamo večnacionalno okolje. Morda mi je to odpiralo možnost, da sem se lažje vživela v novo okolje.Dolgoletni ravnatelj medobčinske spomeniškovarstvene službe v Piranu Tone Mikeln je moral leta 1969 k vojakom in po prigovarjanju profesorja ...