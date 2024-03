Dekle z vprašanji, s kupom velikih vprašanj

Češka pisateljica, urednica in scenaristka Lucie Faulerová je pozornost bralske in kritiške javnosti vzbudila s prvencem Lapači prachu (Nabiralci prahu), ki je bil leta 2017 nominiran za nagrado magnesia litera za prozo. Njenemu drugemu romanu Smrtholka (Objela me bo smrt) se je godilo še bolje, zanj je je prejela nagrado Evropske unije za književnost.

Dvajsetletnica, govori napoved slovenskega prevoda, ki ga je opravila Anja Simič, se mora spopasti z družinsko tragedijo, ki jo skoraj uniči. Kako lahko preživi po tem, ko njena sestra stori samomor? Poetično literarno delo Lucie Faulerove, diplomantke bohemistike na Univerzi Palackega v Olomucu, bralcem predstavi travmatično temo, ovito v nežen humor. Vlak pelje naprej. Notri, sama v kupeju, sedi mlada ženska z ranjenim telesom in dušo. Na dolgem potovanju z vlakom se pripovedovalki, ki bi jo lahko definirali kot skrajno nezanesljivo, napletejo spomini na vse, kar je doživela, in nagrmadijo vprašanja, kup velikih vprašanj.

Pojma nimam, kaj naj sama s sabo

V zgodbi pripovedovalka na primer razpreda o mladostni želji biti čarodejka: »Hotela sem se izgubiti. Priti do dna temu, kam se izgine. Potem pa se spet prikazati. Vrniti se.« V pripovedi, ki jo odnaša v različne smeri in k najrazličnejšim temam, pripovedovalko morijo vsakršne mladostne travme, z veliko akribijo na primer katalogizira načine samomora (in pri tem odkrije japonsko knjigo, ki ima po njenem mnenju popoln naslov – Celovita navodila za izginjanje), tega, namreč samovzetja, samoizginitve, se je tudi lotila, a ne na uspešen način.

Vmes se kot predah med premišljanjem o trenutkih s pokojno sestro ustavi na točki, na kateri ve povedati: »Stara sem triindvajset let. Medla je umrla pred pol leta. Za seboj imam dva nedokončana študija. Dva semestra na oddelku za botaniko in enega na oddelku za fiziko. Letos sem se vpisala na dvopredmetni študij kulturologije in filozofije. Pojma nimam, kaj naj sama s sabo. Pojma nimam, ali ima sploh karkoli smisel.«

Čeprav so nekateri roman Objela me bo smrt označili kot delo na temo samomora in smrti, pa je avtorica v intervjujih poudarjala, da jo sicer v vsem fascinira element nasilja, a da bi bila oznaka knjiga o smrti preveč preprosta.

V pogovoru za spletno stran Czechlit je pred dvema letoma povedala: »Nisem nasprotovala dejstvu, da roman govori o smrti, a o smrti in samomoru sem premišljala v različnih kontekstih in z različnih perspektiv. To nista temi brez ozadja, za njima sem videla vprašanja svobode, absurdnosti življenja, svobodne volje in poskus iskanja vsaj neke vrste smisla.«