  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Vrba in Črnomelj: Prenova pesnikove domačije in dnevne sobe mesta

    Prešernova hiša je ena od najpomembnejših in najbolj obiskana muzejska hiša pri nas. Leta 2023 jo je obiskalo skoraj 20.000 ljudi.
    »Prenovljena Prešernova domačija bo močno obogatila lokalno turistično ponudbo,« je poudaril Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. FOTO: Aleš Košir
    Galerija
    »Prenovljena Prešernova domačija bo močno obogatila lokalno turistično ponudbo,« je poudaril Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. FOTO: Aleš Košir
    Nina Gostiša
    25. 10. 2025 | 06:00
    9:01
    A+A-

    O Vrba, srečna draga vas domača,/kjer hiša mojega stoji ­očeta! je v eni od svojih znanih pesmi nagovoril rodno vas France Prešeren. Hiša, ki jo omenja, spada med najbolj obiskane muzejske hiše na Slovenskem. V okviru načrta za okrevanje in odpornost (NOO) bo s še tremi kulturnimi spomeniki državnega pomena doživela celovito prenovo, ki jo vodi ministrstvo za kulturo – ob gradovih Negova in Turjak je to še kulturni dom v Črnomlju.

    Kot je razvidno na spletni strani ministrstva, celovita prenova Prešernove domačije v Vrbi vključuje obnovo dveh objektov v okviru Prešernove domačije. To sta Prešernova rojstna hiša in nekdanji gospodarski objekt, ki ga bodo preuredili v interpretacijski center z vsemi podpornimi in dopolnilnimi programi za muzejsko in ­kulturno dejavnost.

    S celovito prenovo kulturnega doma v Črnomlju bo »poleg ohranjanja kulturne dediščine bistveno izboljšana možnost razvoja kulturnega turizma in vseh dejavnosti, povezanih s turizmom, v Črnomlju, Beli krajini in Sloveniji«.

    Vrednost prvega projekta je približno tri milijone evrov, od tega 2,4 milijona prispeva Evropska unija; drugi znaša 5,8 milijona evrov, Evropska unija zanj v okviru NOO prispeva 3,4 milijona, iz sklada za podnebne spremembe mu je namenjenih še 1,3 milijona evrov.

    image_alt
    Sanirani arhitekturni spomeniki svojega časa

    Obogatitev turistične ponudbe

    Kot je poudaril Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, ki že več kot petnajst let poleg Prešernove upravlja še Finžgarjevo in Čopovo rojstno hišo ter čebelnjak Antona Janše, je Prešernova hiša ena od najpomembnejših in najbolj obiskana muzejska hiša pri nas. Leta 2023 so dosegli rekord desetletja, ko jo je obiskalo skoraj 20.000 ljudi.

    »Njena vrednost izhaja predvsem iz odnosa, ki ga imajo do nje Slovenci in vsi obiskovalci – gre za kraj, kjer lahko zares začutimo našega največjega pesnika in se povežemo z dediščino, ki je za naš narod izjemno pomembna,« je poudaril in izrazil zadovoljstvo, da »sta ministrstvo za kulturo in občina Žirovnica leta 2019 omogočila odkup gospodarskega poslopja in hiše Vrba 1, s čimer je celoten kompleks – s Prešernovo rojstno hišo – končno postal javna last«.

    Takrat se je začel tudi proces priprave prenove, pri kateri so sodelovali kot del več delovnih skupin. Kot je dodal, bi si želeli biti še bolj vključeni in upoštevani. »Celovita obnova Prešernove domačije v Vrbi obsega rekonstrukcijo gospodarskega poslopja s pripadajočo zunanjo ureditvijo, konservatorske posege na Prešernovi hiši ter skupno komunalno in zunanjo ureditev med objektoma,« so dela, ki trajajo približno leto in pol, povzeli na ministrstvu.

    Obiskovalec bo začel ogled v interpretacijskem centru (gospodarskem poslopju, prej namenjenem skednju in seniku) in ga sklenil z muzejsko etnološko obarvano postavitvijo v ­Prešernovi rojstni hiši.

    »Zgodba Ribčeve domačije bo zlahka zazvenela v marsikaterem slovenskem srcu,« je o razstavnem programu v Vrbi povedal Gašper Peternel, ­kustos Gorenjskega muzeja. FOTO: Aleš Košir
    »Zgodba Ribčeve domačije bo zlahka zazvenela v marsikaterem slovenskem srcu,« je o razstavnem programu v Vrbi povedal Gašper Peternel, ­kustos Gorenjskega muzeja. FOTO: Aleš Košir

    Razstavo v dveh delih priprav­ljajo v Gorenjskem muzeju. Njen avtor in vodja postavitve je kustos Gašper Peternel, ki je povedal, da bo v hiši mogoče videti tudi prvi slovenski zvočni dokumentarni film, povezan z nastankom muzeja, del razstave v interpretacijskem centru je zastavljen veččutno. »Zgodba Ribčeve domačije bo zlahka zazvenela v marsikaterem slovenskem srcu,« je poudaril in dodal, da bodo mlajše nagovorili s pestrim pedagoškim programom, odrasle pa z različnimi vodstvi.

    »Prenovljena Prešernova domačija bo izrazito obogatila lokalno turistično ponudbo. Učinki so vidni že danes – v Žirovnici namreč zadnja leta dosegamo od 15- do 30-odstotno rast nočitev, veča se število turističnih namestitev, predvsem pa opažamo pozitiven vpliv na razvoj lokalnega gospodarstva.

    Prihodnje leto bodo v občini odprli prvi butični hotel, vetrovnik, kolesarski center, adrenalnski park, kar bo s prenovljeno Prešernovo hišo ustvarilo celovito, prepoznavno in trajnostno turistično destinacijo,« je poudaril Matjaž Koman. Muzejske hiše, kot je ta, so pomembne za lokalno skupnost, hkrati so del slovenske in evropske kulturne dediščine, zato jih predstavljajo tako v lokalnem kot mednarodnem prostoru, je dodal.

    Prebivalci občine Črnomelj so bili do prenove nezadovoljni s stanjem dotrajanega kulturnega doma, kar se je poznalo tudi na obisku. FOTO: arhiv ministrstva za kulturo
    Prebivalci občine Črnomelj so bili do prenove nezadovoljni s stanjem dotrajanega kulturnega doma, kar se je poznalo tudi na obisku. FOTO: arhiv ministrstva za kulturo

    Prenovljena dnevna soba

    Izjemno vrednost, ne nujno le za lokalno okolje, imajo poleg muzejskih hiš kulturni domovi. Tako rekoč vsaka vas ima svojega, ki je bil skozi desetletja pomemben dejavnik tudi širše, ne le na področju kulture. Takšen primer je kulturni dom v Črnomlju, katerega celovita prenova je v sklepni fazi, začela pa se je lani, ob stoti obletnici začetka gradnje stavbe.

    Med letoma 1924 in 1928 so jo gradili črnomeljski sokoli, člani tamkajšnjega telovadnega in kulturnega društva, vrata je odprl leta 1929. Nazadnje je bila stavba, ki jo krasijo številne arhitekturne posebnosti, prenovljena leta 1954, na pobudo takratnih oblasti kot nagrada za zasluge v drugi svetovni vojni.

    Od leta 1999 je v lasti ministrstva za kulturo, za spomenik državnega pomena velja, ker so bili v njem položeni temelji slovenske državnosti (zasedanje prvega začasnega slovenskega parlamenta SNOS, 19. in 20. 2. 1944), sočasno je v njem začelo delovati prvo Slovensko narodno gledališče, katerega nasledniki so danes nacionalna gledališča po državi, so pojasnili na občini Črnomelj, v njem od leta 1930 deluje tudi eden od najstarejših kinematografov pri nas.

    Kulturni dom, ki ga že dalj časa uprav­lja občinski zavod, je »dnevna soba mesta«: skrbi za ohranjanje in promocijo belokranjskih običajev, za izražanje ustvarjalnosti, razvoj mladih, spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, gosti kulturne programe in podobno. A ker je bila stavba dotrajana, energetsko neučinkovita in tehnično zastarela, ni več omogočala kakovostnega izvajanja kulturnih programov.

    Slavnostno odprtje prenovljenih prostorov je predvideno 10. januarja 2026. »Ministrstvo za kulturo v odnosu do kulturnega doma v Črnomlju igra pozitivno vlogo, saj na eni strani skrbi za ohranjanje in spoštovanje spomeniške in kulturne dediščine s pomembno (kulturno) zgodovino, na drugi strani pa omogoča, da se objekt prilagodi sodobnim kulturnim potrebam in potrebam občine Črnomelj s svojo kulturno in ustvarjalno specifiko.

    V dvorano kulturnega doma v Črnomlju so pred kratkim namestili tudi sedišča; vse se pripravlja na zaključek projekta. FOTO: arhiv ministrstva za kulturo
    V dvorano kulturnega doma v Črnomlju so pred kratkim namestili tudi sedišča; vse se pripravlja na zaključek projekta. FOTO: arhiv ministrstva za kulturo

    Tako zavod, ki upravlja stavbo, kot občina sta na potrebo prenove objekta v lasti države opozarjala več kakor desetletje, tako da smo veseli, da je država nujnost prenove uslišala,« je poudaril župan Andrej Kavšek. Tako občina kot občinski zavod sta ves čas aktivno vključena v proces.

    »Od prenove kulturnega doma v Črnomlju pričakujemo predvsem sodobno, varno in dostopno kulturno središče, ki bo omogočalo raznolike decentralizirane in predvsem kakovostne programe – od gledaliških predstav, koncertov in razstav do delavnic, filmskih projekcij in festivalov. Prenovljeni prostori bodo estetsko dovršeni, kakor pritiče spomeniški stavbi, sočasno bodo uporabni, prijaznejši do obiskovalcev vseh starosti in gibalnih sposobnosti, tehnična oprema pa bo omogočala bolj profesionalne nastope in večje produkcije.

    To bo pozitivno vplivalo na življenje občine in lokalne skupnosti, saj bo kulturni dom osrednje mesto druženja, ustvarjalnosti in delovanja kulturnih društev, ki jih je v občini Črnomelj veliko, kar pomeni, da sta tudi lastna kulturna produkcija in ustvarjalnost občinskih kulturnih društev velika. Tako bomo krepili tudi lokalno identiteto in ponos v občini. Poleg tega bo kulturni dom v Črnomlju povečal privlačnost Črnomlja za obiskovalce od zunaj, kar lahko dolgoročno prispeva h gospodarskemu in družbenemu razvoju regije,« je sklenil črnomeljski župan.

    Kot je dejal, kulturni dom prebivalcem mesta in občine veliko pomeni, »saj za sabo nosi dolgo zgodovino, spomine in verjetno ni prebivalca, ki ne bi vsaj enkrat v njem nastopal – bodisi kot šolar bodisi kot odrasel –, zato so ljudje čustveno povezani s stavbo, njeno vsebino in dogajanjem v njej«.

    Poleg obnove Prešernove domačije v Vrbi in kulturnega doma v Črnomlju je treba izpostaviti še dva državna projekta, obnovo gradu Turjak, ki znaša okoli 12,5 milijona evrov, ter gradu Negova za nekaj manj kot 11 milijonov.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Razno
    Ohranjanje kulturne dediščine

    Katere kulturne objekte smo v zadnjem obdobju prenovili?

    V minulih mesecih smo bili priča predaji številnih prenovljenih objektov v ponovno uporabo.
    Andrej Predin 20. 10. 2025 | 22:25
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Ohranitev kulturne dediščine

    Asta Vrečko: Zidovi zaživijo šele z ljudmi

    Če kot družba in država ne vemo, od kod prihajamo, tudi ne moremo vedeti, kdo smo in kam si želimo priti, pravi ministrica za kulturo Asta Vrečko.
    Pia Prezelj 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Zlorabam bolniške in nege šteti dnevi: prihajajo strožji ukrepi in več nadzora

    Več kot 10.000 ljudi je v staležu že več kot leto dni, stroški pa so se v desetletju potrojili na skoraj 700 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 24. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novi trendi

    Smrt likalnika: zakaj so mladi nehali likati oblačila

    Mlajše generacije se odmikajo od tradicionalnih gospodinjskih opravil in iščejo nove, manj zamudne rešitve.
    Manca Jagodic 23. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Avtomobilska industrija

    Hrvat ponuja milijardo za Bugattija: Ne želim pojasnjevati petdesetim ljudem

    Avtomobilska znamka Bugatti bi lahko kmalu zamenjala lastnika in postala – hrvaška. Za nakup Porschejevega deleža v podjetju se namreč zanima Mate Rimac.
    Agata Rakovec Kurent 24. 10. 2025 | 12:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prostovoljno končanje življenja

    Javno mnenje pred referendumom: večina jih zakon podpira

    Prepričevanje se začenja. Za uveljavitev zakona 60 odstotkov ljudi, kaže javnomnenjska poizvedba.
    Barbara Eržen 24. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    ohranitev kulturne dediščinekulturna dediščinakulturaprenovaČrnomeljVrba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Premik ure

    Urini kazalci bodo šli eno uro nazaj, do kdaj bomo še premikali uro?

    Marsikje po svetu ne prestavljajo več. Premik na zimski čas nam bo prinesel uro več spanja.
    25. 10. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Marko Košan

    Poslednje resnice življenja in sveta

    Kustos Marko Košan je v Koroški galeriji likovnih umetnosti pripravil prvo pregledno razstavo skoraj pozabljenega umetnika Mira Hajnca.
    Peter Rak 25. 10. 2025 | 06:35
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Vrba in Črnomelj: Prenova pesnikove domačije in dnevne sobe mesta

    Prešernova hiša je ena od najpomembnejših in najbolj obiskana muzejska hiša pri nas. Leta 2023 jo je obiskalo skoraj 20.000 ljudi.
    Nina Gostiša 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zanimiv vikend

    Bo Mbappe občutil čar zmage na clasicu? Bo Šeško zadel proti Brightonu?

    V nedeljo popoldne veliki španski derbi med Real Madridom in Barcelono. Benjamin Šeško v soboto na Old Traffordu gosti Brighton. V Italiji Napoli vs. Inter.
    Peter Zalokar 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Temačna vizija rockabillyja

    Psychobilly večer z Ameriško zasedba The Quakes in domačo Lilith & The Noise Boys jutri v Orto baru.
    Zdenko Matoz 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Vrba in Črnomelj: Prenova pesnikove domačije in dnevne sobe mesta

    Prešernova hiša je ena od najpomembnejših in najbolj obiskana muzejska hiša pri nas. Leta 2023 jo je obiskalo skoraj 20.000 ljudi.
    Nina Gostiša 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zanimiv vikend

    Bo Mbappe občutil čar zmage na clasicu? Bo Šeško zadel proti Brightonu?

    V nedeljo popoldne veliki španski derbi med Real Madridom in Barcelono. Benjamin Šeško v soboto na Old Traffordu gosti Brighton. V Italiji Napoli vs. Inter.
    Peter Zalokar 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Temačna vizija rockabillyja

    Psychobilly večer z Ameriško zasedba The Quakes in domačo Lilith & The Noise Boys jutri v Orto baru.
    Zdenko Matoz 25. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Železniški muzej vabi na nostalgično popotovanje v središče prestolnice

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Kaj skuhati danes?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRILOŽNOST

    Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo, Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo