Vse manj ekskluziven, toda še vedno prestižen seznam

Po skoraj desetih letih priprav, raziskav in valorizacij je bila pred kratkim predana nominacija Plečnikovih del v Ljubljani na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Če bo uspešna, bo to tretji slovenski spomenik kulturne dediščine na tem seznamu, ki ni več ekskluziven in reprezentančen, je pa še vedno dovolj prestižen, ne nazad­nje zaradi renomeja države in lokacije spomenika.V zadnjem desetletju so se vrstili očitki in zamere o delovanju Unesca. Bilo je nekaj nenavadnih odločitev pri uvrščanju spomenikov na seznam, mnogi so opozarjali na netransparentnost in svojevrstno politizacijo končnega izbora. ...