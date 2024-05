Vse manjša jezikovna raznolikost

V nadaljevanju preberite:

Alarmantne napovedi o hitrem izumiranju jezikov po svetu – do konca stoletja naj bi jih izginilo­ kar 90 odstotkov – so se pokazale za pretirane, nedvomno pa se jezikovna raznolikost hitro zmanjšuje. Očitno so ti procesi­ v določeni meri nepovratni, saj ne manjka jezikov, ki jih govori le še peščica starejših in jezikovnega izročila ne morejo predati nikomur. Gre predvsem za jezike staroselskih ljudstev, število njihovih govorcev je pogosto zanemarljivo. Na Unescovem seznamu je osemnajst jezikov, ki jih govori le še en človek.