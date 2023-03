Vsi si želijo več denarja in elitnih terminov

V nadaljevanju preberite:

»Kulturno-umetniške vsebine so temeljni steber produkcij in distribucij evropskih javnih televizij. S tem tudi TV Slovenija,« je pou­daril Andraž Pöschl, odgovorni urednik kulturnega in umet­niškega programa na Televiziji Slovenija. Sestavlja ga kar osem uredništev in zajema tretjino celotnega programa. Kakšno je v njem stanje ob turbulencah, ki pretresajo RTV, ter kaj o njem menijo ustvarjalci na področju kulture?