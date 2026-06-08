Vstopanje v drug čas in svet

Osrednji in najstarejši zgodovinski muzej pri nas po novem omogoča doživljajske oglede raznolikih zbirk, katerih vsebina vključuje dragocene najdbe iz različnih časovnih obdobij. Po zbirkah – tu med drugim hranijo vaško situlo in neandertalsko piščal iz Divjih bab – lahko popeljejo obiskovalce tri posebne dame: detektivka Ana Ostrovidka, gospa Adelajda Muzejska in grofica Kresnica. Za kostumi se skrivajo muzejske kustosinje pedagoginje, njegov obisk je tako dodatno popestren.

Drugačen način vodenja, ki smo ga lahko izkusili na ogledu za skupino stanovalcev iz Doma starejših občanov Škofljica, so v muzeju pripravili po premisleku. »Vodstvo po muzeju z vodnikom v kostumu je lahko zelo doživeto, saj bolj živo približa obiskovalcem zgodovino, umetnost ali tematiko muzeja. Pomembno je, da kostum, način govora in zgodba dajejo občutek, da so obiskovalci stopili v drugo obdobje, v drug svet in druge vloge,« je povedala Andreja Breznik.

Tri posebne dame

Tri dame iz Narodnega muzeja Slovenije: gospa Adelajda Muzejska, ­grofica Kresnica in detektivka Ana Ostrovidka. Foto Veronika Špeh

Kustosinja pedagoginja se na kostumiranem vodenju prelevi v Ano Ostrovidko, neustrašno detektivko, pred katero trepetajo muzejski tatovi in prevaranti. »Odlikujejo jo izjemen občutek za podrobnosti, ostro logično razmišljanje in neverjetna sposobnost hitrega reševanja ugank, ki bi marsikoga pustile brez odgovora,« so pojasnili v Narodnem muzeju.

Toda Ana Ostrovidka ni le detektivka, je tudi strastna raziskovalka preteklosti, ki zna iz najmanjših sledi razkriti zgodbe stoletja skritih zakladov, nenavadnih predmetov in skrivnostnih usod. Zdaj po predhodni najavi vodi po razstavi Čivki iz preteklosti v Cankarjevem domu.

»Gre za zanimivo in doživeto razstavo, ki odpira vrata v svet preteklih zgodb, skrivnosti in odkritij ter navdušuje mlajše in starejše obiskovalce. V Ljubljani bo na ogled do triindvajsetega avgusta. Potem bo naša detektivka delovala tudi v matični hiši.«

Druga dama je Adelajda Muzejska, ki je v nekem drugem času kustosinja pedagoginja Maša Bračič. Gospa je iz 19. stoletja; začudena, ker je po neverjetnih dvesto letih odprla oči in se znašla sredi muzeja, ki hrani vrsto znanih predmetov iz njene mladosti. »Največje presenečenje je edina staroegipčanska mumija v Sloveniji, ki jo je muzeju davnega leta 1846 podaril Anton plemeniti Lavrin, avstrijski konzul slovenskih korenin iz Vipave,« so povedali v muzeju. Grofica Kresnica je v nekem drugem življenju kustosinja pedagoginja Tea Černe in se najraje zadržuje v očarljivem svetu baroka in rokokoja, torej v 17. in 18. stoletju.

Nadgradnja znanja in zabava

Obisk muzeja z gorico Kresnico je bil za stanovalce DSO Škofljica zanimiv. Foto Simona Fajfar

»V Narodnem muzeju Slovenije v enoti Metelkova v Ljubljani skrbno hranimo dragocene umetnine iz teh obdobij, ki razkrivajo duha časa, ko se je pod vplivom razsvetljenstva začel oblikovati pogled na svet, kakršnega poznamo danes,« je razložila Tea Černe.

Po muzeju, ki je bil ustanovljen leta 1821 kot Deželni muzej za Kranjsko, je v preobleki grofice Kresnice popeljala obiskovalce po nekaj razstavnih prostorih in z zanimivimi zgodbami predstavila posebnosti, kot so glinasta glava Turka iz leta 1893, tristo let stare in zelo dragocene štiri figurice iz porcelana, relikvije in svetinjice, med katerimi so najzanimivejše iz 17. stoletja, in viteško orožje.

Kot zanimivost: verižna srajca, ki so jo obiskovalci tudi potežkali, je težka 6,5 kilograma, meč – tudi to se je dalo preveriti – je v povprečju tehtal od kilograma do dveh. Celoten oklep tehta od dvajset do trideset kilogramov.

»Vitezi so morali biti izredno močni in spretni,« je razložila grofica Kresnica, ki je odpravila mit, da se vitezi sami niso mogli pobrati s tal, če so padli s konja. Ob razstavljenem oklepu, ki ga je v tridesetih letih 16. stoletja izdelal priznani nürnberški mojster Valentin Siebenbürger in je edini originalni in skoraj v celoti ohranjen viteški oklep pri nas, je pojasnila, da so bili ti težki in na prvi pogled nerodni oklepi narejeni tako, da so človeku, ki jih je nosil, omogočali dokaj dobro premikanje. »Vitez se je lahko pobral s tal, v oklepu se je lahko plazil po tleh, lahko je celo preskakoval ovire.«

»Obiskovalci lahko v muzeju kakovostno preživijo čas, obnovijo znanje, se naučijo kaj novega in se tudi zabavajo,« je poudarila Tea Černe. Foto Simona Fajfar

Grofica Kresnica je srečanje s stanovalci iz Škofljice zaključila tako, da jim je poklonila recept za srednjeveški hruškov puding. Tea Černe je dodala: »Obiskovalci lahko v muzeju kakovostno preživijo čas, obnovijo znanje, se naučijo kaj novega in se tudi zabavajo.«