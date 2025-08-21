Za uvod v letošnji Grounded razprava o nekaznovanosti za genocid

V Ljubljani se danes začenja tridnevni festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma Grounded. Začenja se s panelom, na katerem bo govora o nekaznovanosti za genocid.

Panelu z naslovom Odpor proti nekaznovanosti za genocid: med molkom, močjo in spominom bo povezal konteksta Palestine in BiH, dveh političnih entitet, kjer so vprašanja spomina, pravičnosti in odgovornosti po navedbah organizatorjev festivala še vedno odprta in boleča.

Na panelu bo med drugim sodelovala palestinska raziskovalka, pravnica in zagovornica človekovih pravic iz Jeruzalema Budur Hasan, ki je tudi sodelovala pri poročilu Amnesty International. Ta je lani decembra kot prva mednarodna organizacija za človekove pravice sklenila, da ravnanja Izraela na območju Gaze predstavljajo genocid.

Pridružili se ji bodo še zunanja ministrica Tanja Fajon, raziskovalka in profesorica Vlasta Jalušič ter strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan, ki bo panel tudi vodil.

Glasbeni del festivala se nocoj začenja z otvoritvenim večerom v ljubljanskem Pritličju, na katerem bo med drugim nastopila libanonska raperka Sabine Salame. Naslednja dva dneva bo glasbeni del festivala potekal v Klubu Gromka.

Nosilna tema letošnjega devetega festivala je odpor.

Po besedah vodje festivalskega diskurzivnega programa Barbare Rajgelj letošnji festivalski program pokriva vse vidike odpora v danem trenutku. Na festivalu se bodo med drugim posvetili tudi odporu žensk v Iranu kot tudi odporu ljudi z zaprtih oddelkov socialnih ustanov.

Pomen festivala Grounded je po njenih besedah sicer prav v tem, da v regiji s spregledanimi izkušnjami, ki bi svetu lahko dale zelo veliko, združuje različne poglede in perspektive, ki ne prihajajo z Zahoda.

Glasbeni del festivala sta pripravili Nina Hudej in Nina Kodrić.

V glasbenem programu festival Grounded po besedah Nina Hudej ostaja zvest aktualnim smernicam v elektronski glasbi, s poudarkom na postklubski, eksperimentalni in radikalni kvir glasbeni produkciji, njegov program pa presega meje žanrov, formatov in odrov. Kritična misel in nekonvencionalne glasbene izbire so po njenih besedah neločljivo povezane, saj za nastopajoče glasba ni samo izraz, ampak je tudi orodje odpora in družbenih sprememb.