  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Za uvod v letošnji Grounded razprava o nekaznovanosti za genocid

    Na festivalu se bodo med drugim posvetili tudi odporu žensk v Iranu kot tudi odporu ljudi z zaprtih oddelkov socialnih ustanov.
    Panelu z naslovom Odpor proti nekaznovanosti za genocid: med molkom, močjo in spominom bo povezal konteksta Palestine in BiH. FOTO: Juan Medina/Reuters
    Galerija
    Panelu z naslovom Odpor proti nekaznovanosti za genocid: med molkom, močjo in spominom bo povezal konteksta Palestine in BiH. FOTO: Juan Medina/Reuters
    STA
    21. 8. 2025 | 06:40
    21. 8. 2025 | 07:00
    2:48
    A+A-

    V Ljubljani se danes začenja tridnevni festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma Grounded. Začenja se s panelom, na katerem bo govora o nekaznovanosti za genocid.

    Panelu z naslovom Odpor proti nekaznovanosti za genocid: med molkom, močjo in spominom bo povezal konteksta Palestine in BiH, dveh političnih entitet, kjer so vprašanja spomina, pravičnosti in odgovornosti po navedbah organizatorjev festivala še vedno odprta in boleča.

    image_alt
    Odgovor tistim, ki si želijo brati le lepe zgodbe, je – jaz sem vaše ogledalo

    Na panelu bo med drugim sodelovala palestinska raziskovalka, pravnica in zagovornica človekovih pravic iz Jeruzalema Budur Hasan, ki je tudi sodelovala pri poročilu Amnesty International. Ta je lani decembra kot prva mednarodna organizacija za človekove pravice sklenila, da ravnanja Izraela na območju Gaze predstavljajo genocid.

    Pridružili se ji bodo še zunanja ministrica Tanja Fajon, raziskovalka in profesorica Vlasta Jalušič ter strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan, ki bo panel tudi vodil.

    Glasbeni del festivala se nocoj začenja z otvoritvenim večerom v ljubljanskem Pritličju, na katerem bo med drugim nastopila libanonska raperka Sabine Salame. Naslednja dva dneva bo glasbeni del festivala potekal v Klubu Gromka.

    Nosilna tema letošnjega devetega festivala je odpor.

    Po besedah vodje festivalskega diskurzivnega programa Barbare Rajgelj letošnji festivalski program pokriva vse vidike odpora v danem trenutku. Na festivalu se bodo med drugim posvetili tudi odporu žensk v Iranu kot tudi odporu ljudi z zaprtih oddelkov socialnih ustanov.

    Pomen festivala Grounded je po njenih besedah sicer prav v tem, da v regiji s spregledanimi izkušnjami, ki bi svetu lahko dale zelo veliko, združuje različne poglede in perspektive, ki ne prihajajo z Zahoda.

    Glasbeni del festivala sta pripravili Nina Hudej in Nina Kodrić.

    V glasbenem programu festival Grounded po besedah Nina Hudej ostaja zvest aktualnim smernicam v elektronski glasbi, s poudarkom na postklubski, eksperimentalni in radikalni kvir glasbeni produkciji, njegov program pa presega meje žanrov, formatov in odrov. Kritična misel in nekonvencionalne glasbene izbire so po njenih besedah neločljivo povezane, saj za nastopajoče glasba ni samo izraz, ampak je tudi orodje odpora in družbenih sprememb.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predsedovanje skupini MED9

    Vlada v pripravah na največji mednarodni dogodek

    Oktobra bo Slovenija gostila predsednike devetih sredozemskih držav EU, ki predstavljajo slabo polovico prebivalstva Unije.
    Uroš Esih 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Poraz načela, na katero je stavila Ljubljana

    Slovenija je od začetka ruske agresije zagovarjala ozemeljsko celovitost Ukrajine, ki se z mirovnim dogovorom nevarno ruši.
    Uroš Esih 19. 8. 2025 | 18:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarna preiskava

    Poslanci o izkopu in pregledu okostja domnevno ukradenih otrok

    Najbolj delavna preiskovalna komisija razburja. Do kod sežejo pristojnosti parlamentarcev?
    Barbara Eržen 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Novinarka Nidžara Ahmetašević

    Odgovor tistim, ki si želijo brati le lepe zgodbe, je – jaz sem vaše ogledalo

    Novinarji nismo umetna inteligenca. Smo ljudje in dolžni smo se postaviti na stran žrtev, je dejala sarajevska novinarka Nidžara Ahmetašević.
    Anja Intihar 7. 9. 2024 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Odločitev sodišča

    Mladoletnico kljub maminemu nasprotovanju poslali v prevzgojni dom

    Najstnica se nikakor ni hotela podrediti družbenim normam in je prišla tudi navzkriž z zakonom.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    groundedfestival groundedgenocidodporBarbara Rajgeljfestival

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Okolje
    Vremenska ujma

    Pri Umagu močno neurje s točo, za Primorsko oranžno opozorilo (VIDEO)

    Za Primorsko je za danes v drugem delu noči in do popoldneva izdano oranžno vremensko opozorilo.
    21. 8. 2025 | 06:43
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Festival Grounded

    Za uvod v letošnji Grounded razprava o nekaznovanosti za genocid

    Na festivalu se bodo med drugim posvetili tudi odporu žensk v Iranu kot tudi odporu ljudi z zaprtih oddelkov socialnih ustanov.
    21. 8. 2025 | 06:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dilema

    Izraelski odgovor na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja je množična mobilizacija.
    Marko Kočevar 21. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo