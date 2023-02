Za več in boljše namesto za manj in slabše

V nadaljevanju preberite:

Na skupni novinarski konferenci sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Sviz, sindikata kulture in narave Glosa in lani oktobra ustanovljenega sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk so dolg niz predlogov in očitkov namenili ministrstvu za kulturo.

Predsednik sindikata Glosa Mitja Šuštar je pokazal nekaj fotografskih portretov zaposlenih v javnih zavodih: hišnika (19. izhodiščni plačni razred), oblikovalca multimedije (22.), knjižničarja voznika bibliobusa (23.) in konservatorja restavratorja (33. izhodiščni plačni razred). Prvi trije, je poudaril, so pod minimalno plačo, ki je zdaj pri 26. plačnem razredu. K temu je kratko dodal: »Upam, da bo oblast, ministrica za kulturo pa še posebej, čim prej opravila svoje delo.«