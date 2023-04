Zagrebška preteklost na ogled v Piranu

V nadaljevanju preberite:

V Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« Piran gostuje razstava Mestnega muzeja Zagreb Zagreb in spe: majhni predmeti – velike zgodbe. Zasnovana je kot pogled v zagrebško preteklost s pomočjo šestih arheoloških predmetov iz šestih obdobij, od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka. Ogled muzejskih eksponatov je prilagojen tudi obiskovalcem z oviranostjo.

Razstava je delo arheologinje Aleksandre Bugar, višje kustosinje zagrebškega mestnega muzeja. »To je zgodba o Zagrebu, preden je postal mesto, kot ga poznamo danes. Prikazali smo njegovo večtisočletno zgodovino med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom. Se pravi, preden je mesto dobilo ustanovno listino, ko je bilo še v nastajanju – latinsko bi, v metaforičnem smislu, temu rekli in spe,« je pojasnila avtorica. Za svojo pripoved je izbrala šest eksponatov, s katerimi je interpretirala posamezna zgodovinska obdobja.

Kateri so predstavljeni eksponati in kakšna je njihova zgodba? Kako je razstave prilagojena ranljivim skupinam in za kakšen projekt gre?