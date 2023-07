Zanašajo se na pripovedovanje lastnih zgodb

V nadaljevanju preberite:

Pred sedmimi leti je Netflix dosegel tudi Slovenijo. Tistega leta, 2016, je na njem debitirala izraelska serija Fauda, ki je domačo premiero doživela leto pred tem. Izdelek Avija Issacharoffa in Liorja Raza je bil mednarodna uspešnica: prva tv-serija v hebrejskem jeziku na Netflixu in najbolj gledana izraelska tv-serija v tujini. Za izraelsko produkcijo je vzbudila zanimanje, odprla so se ji vrata v svet.