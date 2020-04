»Zanimivi ljudje živijo čisto blizu nas«

»Današnja poplava avtobiografskih in biografskih prikazov bo čez sto let zanimiva za raziskovalce kot ilustracija pospešene­ atomizacije družb, v katerih smo srečno izgoreli in anksiozni v urejenem mikrokozmosu svojega ozkega kroga, siti, oblečeni, naspani, na suhem, s skrbno odmerjenim izhodom v naravo in priklopljeni na svetovni splet.«Tako je zgodovinarka, znanstvena sodelavka Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU, urednica Biografskih študij zbirke Življenja in dela ter članica ožjega uredništva Novega slovenskega biografskega leksikona Mateja Ratej ocenila današnjo popularnost pisanja biografij in avtobiografij. Ob ...