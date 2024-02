Zapletena igra številk in druge gledališke zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, ki mu predseduje Barbara Hieng Samobor, se je prejšnjo soboto odzval na nekatera­ stališča ministrice za kulturo Aste Vrečko v januarskem intervjuju za Delovo Sobotno prilogo. Ministrstvo polemiko nadaljuje.

Izjave Aste Vrečko, ki je sprožila odziv: »Eno izmed vodil oziroma ciljev na ministrstvu je pritisniti na zavoro pri hiperprodukciji in začeti razmišljati o tem, da se dela manj projektov, pa zato bolj poglobljeno, bolje plačano in dalj časa. Kapitalizem nas sili k vodilu več, več, več. To ima negativne posledice za vse akterje v kulturi, od revščine do izgorelosti.«