Ob letošnjem 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, je bil prav žalosten obisk ljubljanskega pokopališča Navje, kjer so pokopani številni za Slovence pomembni ljudje. Tam ležijo Valentin Vodnik, Matija Čop, Josip Stritar, Emil Korytko, Anton Aškerc, Josip Jurčič, Anton Tomaž Linhart, Ivan Grohar, Anton Korošec, Jernej Kopitar, Joseff Ressel, Janko Kersnik, Janez Bleiweis … Sama znana imena, ki so se s svojimi dejanji na področju kulture, znanosti in tudi politike zapisala v zgodovino.
V spominskem parku, v katerem je 85 kamnitih grobnih znamenj, sta bila le dva aranžmaja iz rož, ki so jih poslale državne ustanove. Že v petek pred praznikom so prinesli h grobnici Antona Korošca, ki je bil dolga desetletja prezrt, a v resnici pomemben politik naše zgodovini, cvetlični aranžma, ki ima trak Mestne občine Ljubljana. Drugi grob, ki je bil deležen državne pozornosti, pa je bil grob Frana Maslja Podlimbarskega. Na njem je bil ogromen venec s trakom ministrstva za kulturo. Če ne veste – tako kot nisem vedela jaz -, Fran Maselj Podlimbarski je slovenski častnik in pisatelj, ki se je rodil leta 1852 in je umrl leta 1917.
»Posebno mesto med spominskimi lokacijami ima spominski park Navje, ki je kulturni spomenik državnega pomena,« pravijo na mestni občini Ljubljana. Tudi letos so zanj naročili cvetlični aranžma, namenjen počastitvi spomina na tam pokopane pomembne osebnosti. Toda ker Navje nima prostora, kamor bi lahko položili cvetlični aranžma, so ga položili na sredino arkadne veže, t.i. Slovenskega panteona, ki je zasnovan v klasicističnem slogu, ki je bil zgrajen že sredi 19. stoletja na vzhodnem robu starega pokopališča. Na občini pravijo: »Naročilo ni bilo namenjeno grobu Antona Korošca, temveč na spominski park Navje kot celoto.«
Na ministrstvu še pravijo, da kadar vence polagajo predsednik republike, predsednik državnega zbora ali predsednik vlade slovesnosti ob polaganju vencev organizira Protokol Republike Slovenije v skladu s sklepom o določitvi protokolarnih pravil. Na ravni ministrstev pa je odločitev o polaganju vencev v pristojnosti posameznega ministra: »Temeljno vodilo ministrice za kulturo dr. Ignacije Fridl Jarc je izkazovanje spoštovanja vsem pomembnim ustvarjalkam in ustvarjalcem ter drugim osebnostim, ki so pomembno zaznamovale slovenski kulturni prostor.«
»Posebno pozornost namenjamo tudi ohranjanju spomina na pomembne osebnosti slovenske zgodovine in kulture, med drugim Ivana Hribarja, Jožeta Plečnika, predstavnike slovenske moderne, generala Rudolfa Maistra ter častne meščane Ljubljane, skladno z ustaljeno prakso in pomembnimi obletnicami,« pravijo na mestni občini Ljubljana.
V mestni občini Maribor imajo ob 1. novembru 13 komemorativnih dogodkov in polaganj vencev, »med drugim na pokopališču Pobrežje, kjer so potekale slovesnosti in polaganja vencev na osrednjem komemorativnem prostoru partizanskega grobišča, grobišču padlih v prvi svetovni vojni, grobišču sovjetskih ujetnikov, pri Spomeniku miru in spomeniku generala Rudolfa Maistra«. Vence so položili tudi pri spomeniku Slave Klavore v Parku mladih, spomeniku generala Maistra na Maistrovem trgu, spomeniku borcev za severno mejo, spomeniku talcem v Ulici talcev ter na drugih spominskih lokacijah v Mariboru. Tradicionalno pa so predstavniki mestne občine Maribor sodelovali tudi na komemorativni slovesnosti na osrednjem graškem pokopališču – Maribor in Gradec sta pobratena od leta 1987 - v spomin žrtvam nacističnega režima.
V mestni občini Kranj ob 1. novembru položijo cvetlične aranžmaje oziroma lovorjeve vence na 17 lokacijah, med drugim pred spomenikom NOB in povojnim mobilizirancem na mestnem pokopališču, pred spomenikom povojnim žrtvam, ki je v njegovi neposredni bližini, cvetje pa položijo tudi v Prešernovem gaju, kjer so Prešernov grob ter obeležja Simonu Jenku, Janezu Puharju in bazoviškim žrtvam. Podobno pa je tudi na drugih lokacijah, kjer ležijo pomembne osebnosti, kot so Rudolf Maister, Janez Bleiweis, Stane Žagar, Nejc Zaplotnik in Josip Slavec. »Spomnimo se tudi vojakov prve svetovne vojne, pokopanih na Rupi pri Kokrici,« pravijo na mestni občini Kranj.
V Kranju ob Prešernov grob in njegove kipe polagajo cvetlične aranžmaje tudi ob drugih priložnostih: »To je ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja, ter ob obletnici njegovega rojstva, 3. decembra«. Poleg groba v Prešernovem gaju cvetje položijo še pred kip pred Prešernovim gledališčem, pred doprsni kip na pročelju Prešernove hiše in v parku La Ciotat.
Seveda drži, kar so zapisali na mestni občini Ljubljana, da »polaganje cvetja na posamezne grobove ni merilo za vrednotenje zgodovinskega pomena posameznih osebnosti. Spoštovanje njihovega prispevka k slovenski zgodovini in kulturi se odraža tudi v drugih oblikah ohranjanja zgodovinskega spomina in kulturne dediščine.« Vendar pa bi v primeru Navja, ki ni samo kulturni spomenik državnega pomena ali spominski park osebnosti, ki so soustvarjale slovensko kulturo in znanost, morali najti rešitev, da se ne bi več zdelo, da so naši pomembni možje ob dnevu, ko se naj bi jih tudi spomnili, pozabljeni in zapuščeni.
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