Združevanje sodobnosti, tradicije in identitete

V okviru projekta Made in Slovenia je pod okriljem Centra za kreativnost (CzK) lani prvič nastala selekcija slovenskih daril, ki jo je izbrala posebna strokovna komisija in je na voljo v splet­nem katalogu. Izbor, ki so ga tokrat z novo komisijo ponovili, na svojstven način izraža slovensko identiteto ter promovira sodobno slovensko oblikovanje, s tem pa prispeva k povečanju diplomatske, mednarodne in poslovne prepoznavnosti Slovenije.

Kot navajajo pri CzK, izbrani izdelki izstopajo po kakovosti oblikovanja, odličnosti izdelave, uporabi trajnostnih materialov in inovativnosti, njihova funkcionalnost pa presega zgolj dekorativnost. Zaradi velikega odziva partnerjev in prijaviteljev bodo izbor nadgradili, javni poziv pa nadaljevali v prihodnjih letih.

Izbrani izdelki so večinoma izdelani v Sloveniji, poudarjajo inovativnost v različnih sektorjih, trajnostni in lokalni. Ustvarjalski pristop povezujejo z bogato dediščino na vseh področjih, hkrati pripomorejo k povezovanju kreativnega sektorja z gospodarskim. Barbara Predan, članica prve strokovne komisije za selekcijo slovenskih daril in predavateljica na ALUO UL, je pojasnila: »Glavni kriterij, ki smo ga kot komisija upoštevali, je celostni pristop. Poleg odličnega oblikovanja in kakovostne izvedbe nas je zanimala tudi zgodba. Skrbno smo ocenjevali embalažo, izbiro črkovne vrste, ton in jasnost jezika, tako pripovednega kot vizualnega. Preplet tradicionalnega s sodobnim je tvoril dober doprinos k iskani zgodbi o slovenskem darilu.«

Širjenje pismenosti in prepoznavnosti

»Idealno slovensko darilo je tisto, ki je lokalno izdelano, nosi prepoznavno zgodbo slovenskega prostora ter na sodoben način povezuje estetiko, funkcionalnost in identiteto,« menijo pri projektu Jus, ki je v selekciji slovenskih daril zastopan z grafikami, ki kultne tehnične izdelke iz slovenskega in širšega jugoslovanskega prostora prevajajo v sodoben grafični izraz. »Navdih črpamo iz lokalne industrijske dediščine, ki združuje inovativnost, premišljeno oblikovanje in prepoznavno estetiko svojega časa,« so poudarili. V grafikah, ki so po njihovem »odlična izbira« za ljubitelje oblikovanja in vse, ki cenijo avtentične zgodbe domačega okolja, tradicija »zaživi skozi izvirne motive, zgodovinski kontekst« in se dobro podajo modernemu ­bivanju.

Ksenja Baraga: Nagelj, selekcija slovenskih daril FOTO: Klemen Ilovar

»Blagovna znamka Made in Slovenia ponuja ustvarjalcem pomembno platformo za predstavitev oblikovalske odličnosti in jasnega slovenskega porekla. Uvrstitev v selekcijo je za nas potrditev kakovosti našega dela ter priložnost za večjo prepoznavnost doma in v tujini,« so poudarili pri umetniškem projektu, katerega ime je okrajšava za jugoslovanski standard.

Podobno meni Anja Delbello iz oblikovalskega tandema AA, ki se je v selekcijo slovenskih daril v prvem in drugem uvrstil s tremi knjigami. To so Universum Plečnik (v sodelovanju z MAO), stripovska antologija Strip preobrazbe (sodelovanje revij Stripburger in Literatura) ter fotoknjiga Rastlinsko (v sodelovanju z avtorico Tilyen Mucik). Pri snovanju teh sta z Aljažem Veselom sodelovala z različnimi naročniki. Pri oblikovanju imajo v studiu vedno v mislih končnega uporabnika, kar se kaže tako pri oblikovanju kot v naboru materialov in izbiri knjigoveških tehnik.

»Za domačo sceno je pomembno, ker je to eden od načinov širjenja pojma in zavedanja (pismenost) o slovenskem oblikovanju, uvrstitev v izbor pomeni tudi promocijo ne samo izdelkov, temveč tudi njihovih ustvarjalcev. Tovrstni pozivi se mi zdijo odlična priložnost za odkrivanje novih izdelkov oziroma ustvarjalcev in predstavitvena platforma, prek katere ustvarjalci lahko opozorijo nase. V tem smislu CzK kot organizator tovrstnih izborov deluje kot odličen povezovalni člen med ustvarjalci in zainteresirano javnostjo. Ne nazadnje je to tudi priložnost, da z dobrim oblikovanjem Slovenija opozori nase tudi zunaj svojih meja,« je povedala oblikovalka, po mnenju katere mora slovensko darilo združevati sodobnost in tradicijo, biti vsebinsko premišljeno in fizično dodelano.

Oblikovanje sedanjosti in prihodnosti

V selekciji slovenskih daril je med drugim čajni set Prepovedane vernakularnosti, ki je nastal na 18.000 kvadratnih metrih samonikle narave, kjer deluje Ustvarjalni laboratorij Krater. »Njegov izbor v selekcijo daril Made in Slovenia utrdi argument kolektiva Krater, da biomateriali, skupnostna proizvodnja in zapuščeni urbani prostori niso zgolj ekosocialni eksperiment, temveč tudi naravni in kulturni vir, vreden institucionalne zaščite,« je pou­darila Gaja Mežnarić Osole iz društva Trajna.

Tanja Pak: Lara, selekcija slovenskih daril FOTO: Klemen Ilovar

Po njenem izdelek predstavlja oblikovanje, »ki ni več generator dodane vrednosti, temveč je infrastruktura za življenje – orodje za transformacijo prostora, materiala in samega procesa dela«. S tem stoji »med oblikovanjem, kot ga poznamo, in oblikovanjem, ki moramo še izumiti«.

Pri projektu Jus menijo, da je za slovensko oblikovanje značilnih več elementov, ki jih zaznavajo tudi pri delu: spoštovanje funkcije in uporabe, premišljenost in modernistični vplivi, močna identiteta lokalne proizvodnje ter reinterpretacija tradicije v sodobnost. Anja Delbello iz tandema AA je poudarila, da je majhnost trga, sploh ko govorimo o serijskem industrijskem oblikovanju, lahko omejitev, a tudi konkurenčna prednost. »Majhne serije oziroma naklade izdelkov omogočijo produkcijo v neposrednem stiku ustvarjalcev z obrtniki in v tem smislu tudi bolj 'craft' končne izdelke.«