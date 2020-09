Zgodba dečka Amosa iz Auschwitza z nekaj novimi dragocenimi drobci

Amos Steinberg s staršema. FOTO: Arhiv družine Steiberg

Najdbe odstirajo pozabljene zgodbe umrlih in preživelih v Auschwitzu. FOTO: Auschwitz-Birkenau State Museum

Iz Spominskega muzeja Auschwitz-Birkenau so julija sporočili, da so v enem od otroških čevljev našli ročno izdelan napis Amos Steinberg . Šlo je za ime dečka, ki je nosil obutev. Raziskavo so nadaljevali in se prikopali tudi do kovčka, ki je najverjetneje pripadal Amosovemu očetu. Zdaj bodo predmete končno lahko izvlekli iz anonimnosti in jim dali ozadje – s tem pa tudi počastili spomin na njihove lastnike. Pri najnovejših odkritjih je sodelavcem muzeja precej pomagala družina Steinberg, ki živi v Izraelu. Eden od kovčkov v muzejski zbirki namreč nosi ime »Ludwig Steinberg«, a zgodovinarji doslej niso znali povezati, kdo je bil njegov lastnik. Glede na dokumentacijo sta v koncentracijsko taborišče Auschwitz prišli dve osebi s tem imenom, vendar se datum prihoda Amosovega očeta in mame ujema s podatki o tem, s katerim transportom je na Poljsko prispel kovček.Pomembna je številka 541, ki so jo odkrili na usnjenem kovčku. »S prostim očesom je težko vidna. Razvozlali smo jo s pomočjo fotografij, ki smo jih posneli pod infrardečo lučjo. Pod omenjeno številko je bil Amos registriran na seznamu ljudi, ki so jih odpeljali v terezinski geto. Podatke so v taborišču kasneje dodali k preostalim o družini Steinberg. Gre za močan dokaz, da je bil kovček verjetno res povezan z dečkovo družino,« je povedala, ki skrbi za muzejsko zbirko. »Ne vemo pa, kdo je s tem kovčkom prispel v Auschwitz . Morda so bile Amosove stvari poslane vnaprej,« je dodala kustosinja.Amos Steinberg se je rodil 26. junija 1938. Družina je živela v Pragi do 10. avgusta leta 1942, ko so Amosa skupaj s staršemainodpeljali v taborišče Terezin na Češkem, nato pa naprej v koncentracijsko taborišče Auschwitz na Poljskem. V ohranjenih dokumentih so zgodovinarji izbrskali, da sta bila mati in sin z istim prevozom deportirana 4. oktobra 1944 ter takoj umorjena v plinski celici. Očeta so iz Auschwitza prepeljali v Dachau , konec vojne pa je dočakal v Kauferingu.V stik z muzejem je pred kratkim stopila družina iz Izraela, ki je poslala nekaj družinskih fotografij in razkrila več biografskih podatkov o Steinbergovih. Ludwig Steinberg (Yehuda Shinan) je v Izrael emigriral maja 1949, postal učitelj in kasneje ravnatelj več šol v Izraelu. Učenci in učitelji so ga, kot pišejo na spletni strani spominskega muzeja, zelo cenili. Oboževal je glasbo in delal kot kantor v sinagogah. Po smrti prve žene se je ponovno poročil s, ki jo je spoznal v Pragi. Ludwig je umrl leta 1985, Chana pa leta 2014. Imata šest vnukov in 14 pravnukov.»Globoko sem hvaležen družini Steinberg za te informacije. S takimi gestami predmeti, neločljivo povezani z Auschwitzem, izgubijo anonimnost. Prav ta je neznosna. Predmeti s tem, ko jim lahko pripišemo lastnike, dobijo globlji, individualni pomen. En čevelj je predmet velike dokumentarne vrednosti, dokaz trpljenja določene osebe. Skupaj s tisoči drugih predmetov, ki jih hranimo v muzeju, pa je dokaz za genocid, ki se je zgodil na teh tleh,« je dejal direktor muzejaCywiński​ je dodal, da bodo kovček z imenom »Ludwig Steinberg« med konservatorskimi deli preselili iz sobe, v kateri je trenutno shranjen, in ga postavili med predmete na glavni razstavi. Vodniki bodo zgodbo o usodi družine Steinberg tako predajali naprej obiskovalcem in poskrbeli, da spomin na dečka ter njegova starša ne bo šel v pozabo Nemci so v 24 prevozih iz terezinskega geta na Poljsko prepeljali več kot 46.000 Judov, okoli 18.000 so jih namestili v tako imenovanem »družinskem« delu v odseku BIIb na območju Auschwitz-Birkenaua. Spominski muzej Auschwitz-Birkenau danes hrani ogromno predmetov, ki so nekoč pripadali taboriščnikom. Med najbolj pretresljivimi so gora otroških čevljev, ogromna gomila ženskih las, očala in drugi osebni predmeti, ki razkrivajo razsežnost nacistične tovarne smrti. Konservatorjem skorajda vsako leto uspe odkriti nova dejstva.V koncentracijskem taborišču Auschwitz je med drugo svetovno vojno umrlo okrog 1,3 milijona ljudi, večinoma Judov. Nacisti so tja odpeljali tudi več kot dva tisoč Slovenk in Slovencev.