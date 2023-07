Zgodbe ubitih pisateljev in novinarjev bodo ostale

V nadaljevanju preberite:

Viktorija, je v pogovoru za Delo povedala Tetjana Teren, se je pridružila projektu Truth Hounds, Sledilci resnice, s katerim dokumentiramo ruske vojne zločine v Ukrajini. Razumela sem njeno prepričanje, da v genocidni vojni proti domovini ni dovolj le pomagati vsem, ki jim lahko, ampak da morajo Ukrajinci na koncu vojne dočakati pravico in po zmagi kaznovati krivce. Zmaga vključuje pravico, to je bilo njeno vodilo kot posameznice, pisateljice in človeka, ki poskuša dokumentirati vojne zločine.