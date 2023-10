Žive naj vsi jeziki, naj živi jezikoslovje

V nadaljevanju preberite:

Ustanova patra Stanislava Škrabca­ je slavila dvajsetletnico z Evropskim združenjem nacionalnih ustanov za jezik (Efnil), ki je prav tako ob dvajsetletnici tradicionalno letno konferenco pripravilo v Ljubljani. Združeno prireditev, na kateri so podelili nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja, nagrade združenja ­Efnil in predstavili 20. generacijo štipendistov te ustanove, so poimenovali Združeni v jezikih.­ Izvedli so jo v sredo zvečer v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.